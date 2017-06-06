Китай готов к активизации международного сотрудничества в области космоса

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ПЕКИН, 6 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай будет стремиться к активизации взаимодействия с другими странами в области изучения и освоения космического пространства. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, направив письменное обращение участникам Глобальной конференции по исследованию космоса, открывшейся 6 июня в Пекине.
"Китай всегда уделял пристальное внимание вопросам исследования космоса и инновационным аэрокосмическим технологиям. Наша страна заинтересована в укреплении отношений сотрудничества с международным сообществом, в мирном исследовании и освоении Вселенной", - отметил китайский лидер.
По его словам, сегодняшние успехи в данном направлении позволят обеспечить прекрасное будущее для человечества. "В будущем аэрокосмические технологии непременно позволят осчастливить все народы мира", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Глобальная конференция по исследованию космоса проходит в Пекине с 6 по 8 июня. Данное мероприятие проводится уже шестой год подряд при содействии Международной астронавтической федерации (IAF), каждый раз в ней принимает участие до 1 тыс. человек.