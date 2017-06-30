Эксперт: астероиды сейчас не угрожают Земле, но NASA изучает различные методы защиты

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает различные сценарии на случай опасного сближения астероидов с Землей, хотя на данный момент непосредственной угрозы нет. Об этом сообщил в пятницу в специальной телепрограмме NASA, посвященной Международному дню астероида, руководитель управления координации планетарной обороны NASA Линдли Джонсон.

Сейчас в каталогах NASA, по его словам, числятся около 16 тыс. объектов, однако ни один из них не представляет сколько-нибудь серьезной угрозы для Земли. "Некоторые объекты сближаются с Землей, но наши коллеги из Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния) делают расчеты, из которых следует, что вероятность падения таких небесных тел на Землю действительно мала, - подчеркнул Линдли Джонсон. - Нет какой-либо непосредственной угрозы падения на Землю небесных тел, известных нам по наблюдениям".

"В случае обнаружения ранее неизвестного небесного тела все будет зависеть от того, насколько оно велико, - отметил он. - Мы оцениваем размеры объекта, уточняем его массу. Если объект может представлять угрозу для Земли, может быть рассмотрен вопрос об отправке космического аппарата для воздействия на астероид. Самое важное - засечь такие объекты как можно раньше". Наибольшую опасность, по его словам, могли бы представлять астероиды размером в десятки метров.

"Мы рассматриваем различные возможности, такие, как кинетический удар или воздействие за счет силы притяжения между астероидом и автоматической станцией, - пояснил он. - Если нам удастся обнаружить крупный астероид заблаговременно, то для того, чтобы отвести опасность от Земли, нужно было бы изменить его скорость всего на несколько сантиметров в секунду".

Угрозу скрывать не будут

Если возникнет угроза опасного сближения астероида с Землей, то информацию от общественности скрывать не будут, заверила руководитель программы NASA по наблюдению за околоземными объектами Келли Фаст. У NASA, по ее словам, существует разработанный план по передаче информации о возможном сближении астероида с Землей от администратора NASA правительству США, Конгрессу США и правительствам других стран. "Существует международная сеть предупреждения об угрожающих Земле астероидах, - отметила она. - В нее помимо NASA входят космические ведомства других стран, институты и обсерватории, которые осуществляют координацию поисков и обнаружения небесных тел в околоземном пространстве, уточняют их характеристики и параметры орбиты".

"Таким образом, поиск астероидов осуществляется при широком международном участии", - подчеркнула она, напомнив при этом, что вся информация о наблюдениях поступает в международный Центр по малым планетам и находится там в открытом доступе.

Программа NASA, посвященная астероидам, вышла в эфир в связи с Международным днем астероида, отмечаемым 30 июня, в годовщину падения Тунгусского метеорита в 1908 году. 6 декабря 2016 года 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию, провозгласившую 30 июня Международным днем астероида, чтобы привлечь внимание мировой общественности к угрозе из космоса.