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Экипаж очередной экспедиции на МКС определят в Звездном городке

Космос
10 июля, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Окончательные составы участников экспедиции будут утверждены госкомиссией на космодроме Байконур за сутки до старта, который запланирован на 28 июля

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Астронавт ЕКА Паоло Несполи, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник (слева направо)

Астронавт ЕКА Паоло Несполи, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник (слева направо)

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в понедельник утром рекомендует утвердить основной и дублирующий экипажи для полета на МКС, сообщили ТАСС в Центре.

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"Комиссия рекомендует экипажи к дальнейшему прохождению предстартовой подготовки на космодроме Байконур. В основной экипаж космического корабля "Союз МС-05" включены космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи", - сказали в ЦПК.

Комиссия также подтвердит готовность к полету дублирующего экипажа - россиянина Александра Мисуркина, американца Марка Ванде Хея и японца Норисигэ Канаи. Окончательные составы участников экспедиции будут утверждены госкомиссией на космодроме Байконур за сутки до старта, который запланирован на 28 июля.

Заседание межведомственной комиссии пройдет по итогам двухдневной экзаменационной сессии, которая была у экипажей на прошлой неделе. Космонавты справились со всеми нештатными ситуациями, работая на точных копиях российского сегмента МКС и корабля "Союз МС". Кроме того, их признала годными к космическому полету медицинская комиссия.

Для Рязанского и Брезника это будет второй полет на МКС, Несполи отправится на орбиту уже в третий раз. Планируемая продолжительность полета - 139 суток.

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