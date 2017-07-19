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Предприятия Спецстроя не отчитались по Восточному на сумму в 30 млрд рублей

Космос
19 июля, 16:18 UTC+3

Глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что иски о правопреемственности объектов и работ будут устанавливаться в судебном порядке

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© Владимир Смирнов/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Предприятия Спецстроя не отчитались перед Роскосмосом за работы на Восточном на сумму в 30 млрд рублей. Об этом в среду сообщил на авиасалоне МАКС-2017 глава Роскосмоса Игорь Комаров.

"Иски в отношении невыполнения обязательств по всем контрактам, сумма по которым не отчитались на данный момент составляет около 30 млрд рублей. Естественно, по части будут закрыты работы, но сумма, по которой не отчитаются, будет достаточно большая", - заявил он.

По словам Комарова, иски о правопреемственности объектов и работ будут устанавливаться в судебном порядке.

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