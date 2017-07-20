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На космодроме Восточный сменился гендиректор

Космос
20 июля, 11:51 UTC+3 ТАСС

Новым директором назначен Валинур Агишев. Ранее он работал в космическом центре "Южный"

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Космодром Восточный

Космодром Восточный

© Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС, 20 июля. Новым директором космодрома Восточный назначен Валинур Агишев, работавший ранее в космическом центра "Южный". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"Перед Валинуром Агишевым стоят масштабные задачи - ЦЭНКИ необходимо завершить строительные работы на стартовом и техническом комплексах для обеспечения безопасности успешных пусков до конца 2017 года. Отдельно хочу отметить работу Игоря Светлова и его вклад в подготовку первого пуска с Восточного в апреле 2016 года", - цитируются в сообщении слова гендиректор ЦЭНКИ Рано Джураева.

Игорь Светлов, ранее занимавший пост директора комодрома, стал заместителем директора филиала по наземной космической инфраструктуре.

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Агишев окончил Военный инженерный институт им. А. Ф. Можайского по специальности "Летательные аппараты и двигатели". Более 20 лет прослужил в Вооруженных силах на космодроме Байконур, работал в филиале ЦЭНКИ - космоцентре "Южный, с декабря 2011 года был заместителем главного инженера.

Космодром Восточный - первый гражданский космодром России - строится в 8000 километрах от Москвы и в 180 - от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 кв. км. 28 апреля 2016 года с космодрома состоялся первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".

ФГУП "ЦЭНКИ" специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России. На предприятии работает около 14 тыс. человек.

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