Экипаж новой экспедиции отправляется на МКС. Видеотрансляция

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Российский пилотируемый космический корабль "Союз МС-05" с экипажем новой экспедиции отправляется с "Гагаринского старта" космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС).

В состав основного экипажа вошли российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи (Италия). Рязанский и Брезник летят на МКС во второй раз, Несполи отправляется на орбиту в третий раз. Планируемая продолжительность полета - 139 суток.

Полет к МКС будет проходить по укороченной шестичасовой схеме. Это позволит космонавтам прибыть к стыковочному узлу модуля "Рассвет" уже в 01:01 мск 29 июля.