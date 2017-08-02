Отбор в отряд космонавтов закончат к 1 сентября

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Отбор добровольцев в российский отряд космонавтов продлили до 31 августа, говорится на сайте Центра подготовки космонавтов.

СПЕЦПРОЕКТ Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы В честь Дня космонавтики и 17-го набора в российский отряд подробно рассказываем о том, как сделать космос своей профессией

"Заявления и документы (копии оригиналов) от претендентов на отбор принимаются до 31 августа 2017 года", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" и Центр подготовки космонавтов решили продлить отбор претендентов на вступление в отряд космонавтов, но даты окончания принятия документов не называлось.

Прием заявок изначально должен был окончиться 14 июля, спустя три месяца после объявления набора.

Сообщалось, что Центр подготовки космонавтов получил около 300 заявок с документами от желающих попасть в отряд космонавтов.

Всего планируется отобрать в отряд шесть-восемь человек. Кандидаты будут определены к концу года.

Про отбор

Роскосмос в марте этого года объявил о новом открытом наборе в российский отряд космонавтов для первых полетов на новом корабле "Федерация" к МКС и к Луне. Конкурсанты пройдут несколько этапов - отбор по образованию и профессиональной пригодности, медицинские обследования, оценку психологических качеств, тестирование по физической подготовленности. В отряд будут отбирать граждан РФ не старше 35 лет и имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы. Приоритетом при отборе пользуются лица с опытом работы в авиационной и ракетно-космической промышленности России.

Также претенденты должны иметь способности к изучению космической техники, уметь работать с компьютерной техникой, а также знать английский язык. С полным перечнем требований можно ознакомиться на сайтах Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов.

Как сообщал ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев, никаких ограничений по половому признаку или по расовой принадлежности для кандидатов в космонавты предъявляться не будет.

В настоящее время в российском отряде космонавтов числятся 27 человек, из которых 12 не имеют опыта космических полетов. Еще пять космонавтов летали в космос один раз, семеро совершили по два полета, один был на орбите трижды (Олег Кононенко), а у космонавта Федора Юрчихина четыре орбитальных полета.

Это уже 17-й набор в российский отряд космонавтов. В предыдущий раз отбор производился в 2012 году. Тогда он был первым открытым - заявки мог подать любой желающий, а не только военные летчики и сотрудники ракетно-космической отрасли. Из 304 добровольцев было отобрано восемь человек, из которых шесть до сих пор состоят в отряде.