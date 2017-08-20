Yomiuri: Токио хочет увеличить число запусков микроспутников с модуля "Кибо" на МКС

ТОКИО, 20 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует значительно увеличить количество коммерческих запусков микроспутников, главным образом иностранных, с помощью своего научного модуля "Кибо" на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает газета Yomiuri.

За свои услуги JAXA намерена брать от $30 до 900 тыс. в зависимости от размеров и массы запускаемого аппарата. Вместе с тем, Япония не исключает предоставления и бесплатных услуг, если при этом будут согласованы выгодные для обеих сторон условия. К примеру, с начала года 14 аппаратов были выведены на орбиту Земли абсолютно безвозмездно, а еще пять - по минимальной расценке, в том числе первый в истории для Ганы.

Микроспутники значительно дешевле в производстве по сравнению со своими более крупными "собратьями", благодаря чему ими всерьез интересуются небогатые страны, никогда не имевшие ничего общего с космосом. В основном это делается для расширения возможностей телекоммуникаций и более точного прогнозирования стихийных бедствий.

Обычно такие аппараты запускают на тяжелых ракетах-носителях вместе с крупными спутниками, однако такой способ имеет массу недостатков. В первую очередь они касаются высокой цены, расписания стартов и ограничения по весу. Также не все малые спутники способны выдержать перегрузки и вибрации, которые неизбежны при запуске на ракете с Земли, что в итоге приводит к выходу их из строя и, как следствие, впустую потраченным средствам.

Тем не менее модуль "Кибо" (с японского - "надежда") предоставляет альтернативу странам, желающим бюджетно расширить свое присутствие в космосе. Кроме того, такой вариант безопасней для самих спутников, поскольку они доставляются на МКС с помощью транспортных модулей и предварительно упаковываются в специальные вибропоглощающие материалы.

Рынок запусков небольших спутников стремительно развивается. Если в 2012 на орбиту было выведено 50 таких аппаратов, то в 2016 - уже более 100. При этом, по оценкам экспертов, в течение пяти лет эти показатели увеличатся в три раза.