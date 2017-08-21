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Полное солнечное затмение на территории США последними наблюдали жители Южной Каролины

Космос
21 августа, 21:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, августа. /ТАСС

NASA затратило на подготовку к наблюдениям за явлением на территории Соединенных Штатов $7,7 млн

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© EPA/LARRY W. SMITH

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Жители города Колумбия (штат Южная Каролина) последними на континентальной части США наблюдали в понедельник полное солнечное затмение. Оно началось в 14:41 по местному времени (21:41 мск) и продолжалось 2 минуты 30 секунд.

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Полное затмение можно было наблюдать с 10:19 утра по времени тихоокеанского побережья (20:19 мск) в узкой полосе шириной около 113 км и протяженностью 4200 км, протянувшейся по континентальной части США от штата Орегон до штата Южная Каролина. На остальной части территории США наблюдатели видели частичное солнечное затмение. В частности, в Нью-Йорке диск Луны закрыл солнечный диск лишь примерно на две трети.

NASA затратило на подготовку к наблюдениям за полным солнечным затмением на территории США $7,7 млн. За ним следили с борта Международной орбитальной стации, с 11 спутников на околоземной орбите, с трех специально оборудованных самолетов, а также с 57 высотных метеозондов.

Как отметило информационное агентство AP, последний раз полное солнечное затмение наблюдали на северо-западе США в 1979 году на территории пяти штатов, а на всей континентальной части США полное затмение наблюдалось последний раз в 1918 году.

Следующее полное солнечное затмение на территории США можно будет наблюдать 8 апреля 2024 года в Техасе и на территории штатов Среднего Запада, а следующее затмение, которое смогут увидеть жители территории от Тихого до Атлантического океанов, случится только в 2045 году.

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