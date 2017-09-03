Трое членов экипажа МКС вернутся на Землю в спускаемой капсуле корабля "Союз"

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Трое членов экипажа Международной космической станции (МКС) в воскресенье вернутся на Землю в спускаемой капсуле транспортного космического корабля "Союз МС-04".
Она приземлится в казахстанской степи юго-восточнее города Жезгазган в 04:22 мск.
На Землю вернутся российский космонавт Федор Юрчихин, астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон, которая пробыла на орбитальной станции год - с 17 ноября 2016 года. Юрчихин и Фишер прибыли на орбиту 20 апреля 2017 года, продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 135 суток.
2 сентября в 21:46 мск космонавты перешли с МКС на борт космического корабля "Союз МС-04" и закрыли люки. По дынным Центра управления полетами, в 00:58 мск с Земли будет выдана команда на отстыковку "Союза" от малого исследовательского модуля "Поиск". Спустя полторы минуты произойдет разделение корабля и станции, а еще через три минуты "Союз" совершит маневр увода от МКС.
В 03:29 мск "Союз" включит двигатели для схода с орбиты, а в 03:56 мск от спускаемого аппарата, внутри которого находятся космонавты, отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки. Через три минуты спускаемая капсула войдет в атмосферу и начнет торможение, в этот период на несколько минут связь с экипажем будет затруднена. В 04:08 мск над "Союзом" раскроется сначала один вытяжной, а затем три купола основного парашюта. В 04:22 мск капсула с космонавтами должна приземлиться в 148 км юго-восточнее города Жезгазган.
Для обеспечения посадки спускаемого аппарата "Союза МС-04" "Росавиация" задействовала четыре пункта управления, два самолета Ан-12 и один Ан-26, 12 вертолетов Ми-8 и шесть поисково-эвакуационных машин и вспомогательная техники, сообщается на сайте ведомства.