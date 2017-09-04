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РФ и Китай представили проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе

Космос
4 сентября, 10:30 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС

Лидеры БРИКС отметили, что космическое пространство должно быть свободным для исследования и использования всеми государствами в мирных целях

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай представили обновленный проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве и применения или угрозы применения силы в отношении космических объектов. Об этом говорится в декларации, принятой в понедельник лидерами "пятерки".

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"Мы [лидеры стран БРИКС] снова заявляем о том, что космическое пространство должно быть свободным для исследования и использования всеми государствами в мирных целях на основании принципа равенства в соответствии с нормами международного права", - отмечается в декларации.

"Мы подчеркиваем, что проведение переговоров по вопросам заключения международного соглашения или соглашений для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве является приоритетной задачей Конференции ООН по разоружению, и поддерживаем усилия по началу предметной работы, в том числе на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения или угрозы применения силы в отношении космических объектов, представленного Китаем и Российской Федерацией", - говорится в документе.

Лидеры стран БРИКС отмечают инициативу о принятии политического обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе, сообщается в декларации. "Необходимо уделить первостепенное внимание обеспечению долгосрочной устойчивости космической деятельности, а также путей и средств сохранения космического пространства для будущих поколений", - говорится в документе.

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