Испанская компания вновь выбрала "Протон" для вывода на орбиту своего спутника

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Испанская компания Hispasat вновь выбрала российскую ракету "Протон-М" для вывода на орбиту своего телекоммуникационного спутника. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в американской фирме International Launch Services (ILS), мажоритарная доля в которой принадлежит Государственному космическому научно-производственному центру им. Хруничева (ГКНПЦ).

Запуск Amazonas-5 планируется осуществить с космодрома Байконур 11 сентября в 22:23 мск.

Спутник массой 5,9 тонны, изготовленный калифорнийской корпорацией Space Systems Loral, предназначен для оказания услуг цифрового телерадиовещания, телефонии и широкополосного доступа к интернету в Южной и Центральной Америке, а также в Мексике. Расчетное время службы аппарата - 15 лет. Hispasat уже прибегала к услугам ILS: в августе 2004 года "Протон" доставил на орбиту первый спутник серии Amazonas.

"Мы рады тому, что Hispasat снова доверила нам осуществить запуск спутника", - заявил ранее журналистам президент ILS Керк Пишер. "Мы сделали правильный выбор, - указал, в свою очередь, президент Hispasat Карлос Гомес. - Мы уверены в том, что с помощью "Протона" продолжим реализовывать свои планы развития телекоммуникационных сетей".

ILS базируется в Рестоне (штат Вирджиния) и занимается продвижением на международный рынок услуг носителя "Протон" и разгонного блока "Бриз-М", которые разработаны ГКНПЦ. СП было учреждено в 1995 году компаниями "Локхид-Мартин", ГКНПЦ и РКК "Энергия". В 2006 году "Локхид-Мартин" вышла из партнерства, продав мажоритарную долю одному из германских предпринимателей. В мае 2008 года ГКНПЦ выкупил эту долю. С 1996 года ILS осуществила уже 94 запуска носителей "Протон".