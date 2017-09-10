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Франция задействовала более 20 космических аппаратов для слежения за ураганом "Ирма"

Космос
10 сентября, 10:01 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Во французском космическом агентстве пояснили, что активированы оптические спутники для оценки такого ущерба, как уничтожение домов и инфраструктуры, и спутники-радары для отслеживания наводнений

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© AP Photo/Andy Newman

ПАРИЖ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Специалисты французского Национального центра космических исследований (КНЕС) задействовали более 20 различных аппаратов, включая спутники системы Pleiades, для мониторинга ситуации с ураганом "Ирма" в Карибском бассейне и помощи работающим в зоне бедствия спасательным службам. Об этом сообщили в пресс-службе космического агентства.

Международная хартия

Как отметили в КНЕС, французские аппараты были задействованы в соответствии с Международной хартией по космосу и крупным катастрофам, одним из инициаторов которой в 1999 году выступил французский центр космических исследований. Документ оговаривает порядок свободного обмена спутниковыми фотографиями, полученными с аппаратов дистанционного зондирования Земли, в случае катастрофических бедствий в различных регионах планеты.

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Хартия официально начала действовать в 2000 году, когда документ, предложенный КНЕС и Европейским космическим агентством (ЕКА), подписало национальное космическое агентство Канады. Впервые хартия использовалась в декабре 2001 года во время чрезвычайных паводков на севере Франции.

На сегодняшний день к хартии присоединились более полутора десятков участников, включая ЕКА, Роскосмос, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, государственные космические агентства КНР, Индии, Бразилии, Японии и других стран. Всего за время действия хартии она активировалась 550 раз по случаю различных масштабных природных катастроф на планете.

Более двадцати спутников

На этот раз, указали в КНЕС, международная хартия впервые была активирована из-за урагана "Ирма" в средине дня 5 сентября, когда шторм приблизился к Антильским островам, включая французские заморские владения в этом регионе. К документу также обратились вечером того же дня, когда циклон подошел к Доминиканской Республике, и затем - 6 сентября, когда штормовое предупреждение было объявлено в американском штате Флорида.

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"В рамках положений хартии задействовано более 20 спутников: это оптические спутники для оценки такого ущерба, как уничтожение домов и инфраструктуры, разрушение дорог, а также спутники-радары для отслеживания наводнений", - пояснили во французском космическом агентстве.

Активированы также два аппарата французской системы Pleiades. Это пара многофункциональных спутников, которая находится на орбите с 2011 года и используется для дистанционного зондирования земной поверхности. "Все эти спутники задействованы для того, чтобы предоставить командам спасателей те данные, которые им понадобятся", - отметили в КНЕС.

Как подчеркнул глава агентства Жан-Ив Ле Галь, французские специалисты сделают все от них зависящее, чтобы предоставить спасателям, работающим в зоне бедствия, максимально точные данные со спутников. "КНЕС и все наши партнеры задействуют все силы, чтобы в кратчайшие сроки передать космические данные, которые будут полезны местным властям, чтобы оказать поддержку серьезно пострадавшим территориям. Делается все, чтобы спутники позволили обеспечить помощь местному населению, затронутому этими ужасными климатическими бедствиями", - указал руководитель КНЕС.

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