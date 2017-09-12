Академик РАН: космические проекты Илона Маска формируют у молодежи интерес к отрасли

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Связанные с освоением космоса проекты известного американского инженера и предпринимателя Илона Маска формируют у молодежи мнение о том, что космическая отрасль подконтрольна не только неповоротливым государствам, и пробуждают интерес к ней. Об этом заявил во вторник журналистам в Новосибирске руководитель Научно-исследовательского центра электрофизических и теплофизических процессов Объединенного института высоких температур РАН, академик РАН Эдуард Сон.

"Эффект от того, что делает Илон Маск, в том, что формируется у молодежи мнение, что космическая отрасль - это не что-то такое неповоротливое, подконтрольное государствам, а здесь тоже может появляться что-то новое, в том числе могут работать частные компании", - сказал Сон.

Он отметил, что, несмотря на то, что в мировом научном сообществе неоднозначно относятся к инициативам Илона Маска и его проектам, то, что он делает, стоит оценивать вполне серьезно. В качестве примера он привел политику российских производителей космического оборудования. По словам академика, они были вынуждены снизить цены на свою продукцию после успешных запусков многоразовых ракет-носителей, осуществленных компанией SpaceX Маска.

Илон Маск - американский инженер и предприниматель, основатель компании SpaceX, которая впервые в мире запустила в космос и вернула на Землю частный космический корабль, впервые в истории посадила на Землю первую ступень ракеты-носителя, а впоследствии применила ее для запуска в космос повторно, а также впервые успешно посадила такую ступень на морскую платформу. К 2020 году SpaceX планирует отправить космический аппарат на Марс, а к 2026 году - доставить туда первого человека.

Несмотря на серию успешных опытов, в мировом научном сообществе распространено мнение о том, что проекты, которые намеревается реализовать SpaceX, если и возможны теоретически, то непосильны для частной компании.