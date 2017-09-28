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Ракета-носитель "Протон-М" выведет на орбиту с Байконура спутник связи AsiaSat-9

Космос
28 сентября, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Пуск должен состояться 28 сентября в 21:52 по московскому времени

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" с китайским спутником связи AsiaSat-9 стартует в четверг с космодрома Байконур в Казахстане. Об этом сообщили в Государственном космическом научно-производственном центре (ГКНЦП) им. Хруничева - производителе ракет "Протон".

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"Пуск ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" запланирован на 28 сентября с пусковой установки 39 пл. 200 космодрома Байконур в 21:52 мск", - сказали в Центре.

Телекоммуникационный спутник AsiaSat-9 разработан и изготовлен фирмой Space Systems/Loral (США) по заказу AsiaSat (Гонконг). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телекоммуникаций на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Контракт на предоставление пусковых услуг для запуска китайского спутника с использованием РН тяжелого класса "Протон-М" и РБ "Бриз-М" заключила компания International Launch Services Inc. (ILS, Рестон, США), имеющая эксклюзивное право на маркетинг РН "Протон". ILS - дочернее предприятие Центра Хруничева (входит в Роскосмос). Предстоящий запуск с КА AsiaSat-9 должен стать 96-м пуском "Протона" в рамках контрактов, заключенных ILS.

План запуска

Через две минуты после старта произойдет отделение от ракеты-носителя "Протон-М" первой ступени. Спустя три с половиной минуты отделится вторая ступень, а затем и створки головного обтекателя, защищающие спутник AsiaSat-9 в атмосфере. Космический аппарат вместе с разгонным блоком "Бриз-М" будет выведен третьей ступенью ракеты на опорную орбиту спустя 582 секунды, в 22:01 мск.

Дальнейшее выведение космического аппарата на геопереходную орбиту продолжит разгонный блок. Общая длительность выведения AsiaSat-9 на целевую орбиту (от старта ракеты до отделения космического аппарата от "Бриза- М") составит 9 часов 13 минут и состоится в 7:05 мск 29 сентября. После этого аппарат будет передан на управление заказчику.

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