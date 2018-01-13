Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корабль Dragon c почти двумя тоннами груза с МКС приводнился в Тихом океане

Космос
13 января, 19:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, января. /ТАСС

Грузовой корабль должны транспортировать в порт города Лонг-Бич

Поделиться
Материал из 1 страницы
Космический грузовик SpaceX Dragon перед стыковкой с МКС, апрель 2017 года

Космический грузовик SpaceX Dragon перед стыковкой с МКС, апрель 2017 года

© Sergey Ryazanskiy/NASA via AP

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX вернулся в субботу на Землю с Международной космической станции (МКС), доставив с орбитального комплекса 1,86 тонны грузов. Как сообщила SpaceX, корабль успешно приводнился в Тихом океане.

"Успешное приводнение Dragon подтверждено", - отметила компания в своем Twitter. Dragon приводнился к западу от полуострова Калифорния. Далее его должны транспортировать в порт города Лонг-Бич (штат Калифорния). Готовить корабль к очередному возвращению на МКС будут в одном из центров SpaceX в Техасе.

Смотрите также

Корабль Dragon доставит с МКС на Землю почти 2 тонны грузов

СМИ: третья попытка испытаний двигателей ракеты Falcon Heavy намечена на субботу

Fox: NASA отложило пилотируемые полеты кораблей SpaceX и Boeing до весны 2019 года

США планируют почти вдвое увеличить число ракетных пусков с мыса Канаверал в 2018 году

Использованный в этот раз Dragon в апреле 2015 года уже совершал полет к МКС. Это была 13-я миссия по доставке запасов и материалов на МКС с помощью Dragon.

Космический грузовик доставил на Землю материалы ряда экспериментов, в том числе образцы изготовленного в условиях невесомости оптоволокна, разработанного компанией Made in Space.

Dragon был запущен к МКС 15 декабря прошлого года с помощью ракеты Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). На его борту тогда было более двух тонн грузов, включая продовольствие и материалы и приборы для экспериментов в области материаловедения, биологических исследований, а также для наблюдения за Солнцем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
История старого Нового года в России
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Сторонник КПРФ скончался во время встречи с кандидатом в президенты РФ Грудининым
4
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
5
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что в выборы в США вмешивались американские спецслужбы, а не РФ
6
СМИ: Турция после призыва Эрдогана к курдам перебросила технику к границе с Сирией
7
Де Мистура выразил соболезнования в связи со смертью в Дамаске сирийского переговорщика
Темы дня
Новости партнеров
Реклама