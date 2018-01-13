Корабль Dragon c почти двумя тоннами груза с МКС приводнился в Тихом океане

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX вернулся в субботу на Землю с Международной космической станции (МКС), доставив с орбитального комплекса 1,86 тонны грузов. Как сообщила SpaceX, корабль успешно приводнился в Тихом океане.

"Успешное приводнение Dragon подтверждено", - отметила компания в своем Twitter. Dragon приводнился к западу от полуострова Калифорния. Далее его должны транспортировать в порт города Лонг-Бич (штат Калифорния). Готовить корабль к очередному возвращению на МКС будут в одном из центров SpaceX в Техасе.

Использованный в этот раз Dragon в апреле 2015 года уже совершал полет к МКС. Это была 13-я миссия по доставке запасов и материалов на МКС с помощью Dragon.

Космический грузовик доставил на Землю материалы ряда экспериментов, в том числе образцы изготовленного в условиях невесомости оптоволокна, разработанного компанией Made in Space.

Dragon был запущен к МКС 15 декабря прошлого года с помощью ракеты Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). На его борту тогда было более двух тонн грузов, включая продовольствие и материалы и приборы для экспериментов в области материаловедения, биологических исследований, а также для наблюдения за Солнцем.