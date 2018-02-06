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Илон Маск опубликовал в Twitter видеоролик о предстоящем запуске Falcon Heavy

Космос
6 февраля, 0:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, февраля. /ТАСС

Старт ракеты-носителя намечен на 21:30 мск 6 февраля

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© SpaceX via AP

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Видеоролик о запланированном на вторник первом запуске новой сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy разместил в понедельник в Twitter основатель и руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

В нем схематично показаны различные этапы предстоящего полета: старт с мыса Канаверал, отделение боковых ступеней, сброс головного обтекателя и вывод на орбиту полезной нагрузки - красного автомобиля Tesla Rodster. Старт Falcon Heavy намечен на 13:30 по времени восточного побережья США (21:30 мск).

"Когда ракета-носитель Falcon Heavy стартует, она будет в два раза мощнее, чем находящиеся в эксплуатации ракеты, - отмечается в тексте, сопровождающем видеоролик. - Ракета будет способна доставить на орбиту почти 64 тонны, то есть больше, чем масса заправленного топливом авиалайнера Boeing 737 с пассажирами, экипажем и багажом на борту. Это более чем в два раза превышает возможности ближайшего конкурента - ракеты-носителя Delta 4, а по цене этот старт обойдется в три раза дешевле".

Новая ракета-носитель создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9 и представляет собой фактически три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя. Каждый сегмент оснащен девятью двигателями. Суммарная тяга 27 двигателей составляет более 2,2 тыс. тонн.

Два боковых сегмента ракеты-носителя должны совершить посадку на мысе Канаверал для повторного использования, а первая ступень центрального сегмента должна совершить посадку на платформу в Атлантическом океане. По данным интернет-портала Verge, две использованных в ходе нынешнего пуска ступени уже использовались ранее: одна в мае 2016 года при запуске спутника Thaicom, а вторая - при запуске грузового корабля к МКС в августе 2016 года.

Если нынешний пуск будет признан успешным, то эта ракета-носитель будет использована для вывода на орбиту спутника связи Arabsat для Саудовской Аравии, а в июне - полезной нагрузки в интересах ВВС США и специального испытательного корабля LightSail для американского Планетарного общества, который оснащен "солнечным парусом".

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