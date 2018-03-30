Источник: закрытие сделки по продаже "Морского старта" откладывается

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Завершение сделки по покупке группой S7 космического комплекса "Морской старт" откладывается на одну-две недели из-за отсутствия необходимых документов со стороны Роскосмоса. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник.

"Роскосмос не передал [необходимые] документы. Будет задержка [по окончательному закрытию сделки] на одну-две недели", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сделка может быть закрыта в конце первого квартала.

ТАСС пока не удалось получить комментарий в Роскосмосе. В S7 Group отказались от комментариев.

Промежуточный этап

Акционеры РКК "Энергия" ранее одобрили межкредиторское соглашение между аффилированными лицами корпорации перед оформлением сделки по продаже проекта "Морской старт" группе S7. Это соглашение являлось одним из условий для закрытия сделки.

На предприятии отметили, что это соглашение необходимо для того, чтобы обеспечить преемственность в эксплуатации морского космического комплекса и создать для новых собственников условия для его полноценного использования.

В РКК "Энергия" уточнили, что покупная цена активов комплекса "Морской старт" составляет 6,28 млрд рублей.