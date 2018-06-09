Станция New Horizons выведена из спящего режима и готовится к наблюдениям в поясе Койпера

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Автоматическая межпланетная станция New Horizons, направляющаяся к поясу Койпера - колоссальному скоплению малых небесных тел, оставшихся после формирования Солнечной системы - выведена из спящего режима в рамках подготовки к сближению с одним из космических объектов.

Как сообщил в пятницу портал Space.com, сотрудники лаборатории прикладной физики Университета Джонса Гопкина через сеть дальней космической связи NASA получили подтверждение того, что аппаратура станции, находящейся сейчас на расстоянии 6 млрд км от Земли, включилась в соответствии с программой.

Таким образом, начата подготовка к намеченному на конец декабря сближению с небольшим объектом в поясе Койпера, получившим название Ультима Туле (Ultima Thule), обозначенным в астрономических каталогах как объект 2014MU69. Этот транснептуновый астероид был обнаружен при наблюдениях с орбитального телескопа Hubble в июне 2014 года и, вероятно, представляет собой обломок неправильной формы диаметром 30-40 км, либо пару астероидов по 20 км в диаметре каждый.

"Мы уже проводим расчеты и имитируем возможные варианты сближения с астероидом", - отметил руководитель исследовательской программы из Юго-западного исследовательского института в Колорадо Алан Стерн. В ходе подготовки к сближению с Ультима Туле на борт станции в течение двух месяцев будут направлены обновленные компьютерные программы, а начиная с августа аппаратура станции начнет наблюдения за астероидом - самым удаленным объектом Солнечной системы, к которому когда-либо направлялась автоматическая станция.

New Horizons была запущена 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В апреле 2006 года аппарат пересек орбиту Марса, в феврале 2007 года совершил гравитационный маневр в окрестностях Юпитера, в июне 2008 года пролетел мимо Сатурна, в июле 2010 года провел съемку Нептуна и его спутника Тритона, в марте 2011 года пересек орбиту Урана, в августе 2014 года - Нептуна. 14 июля 2015 года межпланетная станция максимально приблизилась к Плутону - на расстояние 12,5 тыс. км. Пролетая рядом с карликовой планетой, аппарат проводил наблюдения в течение девяти дней.

Им были впервые получены детальные цветные снимки Плутона и Харона (опубликованы в сентябре 2015 года), проведены исследования атмосферы карликовой планеты.