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Медведев пообещал Рогозину поддержку в налаживании финансовой системы Роскосмоса

Космос
26 июня, 15:07 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 26, июня. /ТАСС

Премьер-министр России заявил о необходимости завершить переходный период после смены руководства госкорпорации

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает одной из главных задач нового руководства Роскосмоса восстановление полноценной финансовой системы в госкорпорации.

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"Нужно завершать переходный период [после смены руководства Роскосмоса]", - указал председатель правительства на встрече с главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным.

"Что касается состояния дел в отдельных звеньях, на отдельных предприятиях, входящих в корпорацию "Роскосмос", так или иначе связанных с космической темой, в нашей стране - это важная и достаточно сложная тема, потому что там ситуация разная", - отметил глава кабинета министров. По его мнению, "дело даже не в том, чтобы в нынешней ситуации [необходимо] беречь каждую копейку, копейки всегда нужно считать, как и рубли, но в том, чтобы восстановить полноценное функционирование финансовых элементов этой системы".

Медведев констатировал, что ранее в этом отношении "были проблемы". "Надеюсь, что вам это удастся сделать", - обратился премьер-министр к Рогозину, заверив, что в случае необходимости правительство окажет "определенную поддержку".

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