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Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс" установили на старт Байконура

Космос
7 июля, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В сообщении Роскосмоса отмечается, что пуск назначен на 10 июля

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Ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс"

Ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс"

© КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс" в субботу установили на стартовый комплекс космодрома Байконур, говорится в сообщении Роскосмоса.

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Ракета-носитель "Союз-2.1а". Досье

"7 июля 2018 года ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-09" вывезена на стартовую площадку №31 космодрома Байконур и установлена в пусковую систему. Начаты работы по графику первого стартового дня - запланированы генеральные испытания и анализ телеметрической информации", - отмечается в сообщении.

Решение о заправке ракеты компонентами топлива будет принято 9 июля на заседании госкомиссии. Старт назначен на 10 июля в 00:51 мск.

Планируется, что грузовик полетит к МКС по новой сверхкороткой схеме - он совершит только два витка вокруг Земли. Время полета чуть превысит 3,5 часа. Пока самая короткая схема полета к станции - четырехвитковая (около 6 часов).

Корабль доставит на станцию топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты и другие грузы.

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