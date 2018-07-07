Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс" установили на старт Байконура

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс" в субботу установили на стартовый комплекс космодрома Байконур, говорится в сообщении Роскосмоса.

"7 июля 2018 года ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-09" вывезена на стартовую площадку №31 космодрома Байконур и установлена в пусковую систему. Начаты работы по графику первого стартового дня - запланированы генеральные испытания и анализ телеметрической информации", - отмечается в сообщении.

Решение о заправке ракеты компонентами топлива будет принято 9 июля на заседании госкомиссии. Старт назначен на 10 июля в 00:51 мск.

Планируется, что грузовик полетит к МКС по новой сверхкороткой схеме - он совершит только два витка вокруг Земли. Время полета чуть превысит 3,5 часа. Пока самая короткая схема полета к станции - четырехвитковая (около 6 часов).

Корабль доставит на станцию топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты и другие грузы.