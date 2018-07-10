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Пилотируемые "Союзы" полетят к МКС по сверхкороткой схеме после еще одного "Прогресса"

Космос
10 июля, 5:27 дата обновления: 10 июля, 5:57 UTC+3

Руководитель летно-космического центра РКК "Энергия" отметил, что специалисты хотят подтвердить новый маршрут еще одним полетом

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КОРОЛЕВ /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Первый пилотируемый корабль "Союз МС" может отправиться к Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме полета (около четырех часов от старта до стыковки) после того, как эту схему еще раз опробуют на грузовом корабле "Прогресс МС". Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель летно-космического центра РКК "Энергия" (предприятие-разработчик кораблей "Союз" и "Прогресс") Александр Калери.

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Во вторник грузовой корабль "Прогресс МС-09" впервые полетел к МКС по сверхкороткой схеме. Корабль стартовал с космодрома Байконур в 00:51 мск и в 04:31 мск успешно пристыковался к станции в автоматическом режиме.

"Хотелось бы еще хотя бы один как минимум повторить (запуск "Прогресса по сверхкороткой схеме - прим. ТАСС). Сегодня удалось отработать всю циклограмму, подтвердить все заложенные принципы, получился хороший результат. Если второй раз тоже будет успешным, без всяких вопросов, то дорога пилотируемым кораблям (для полетов по сверхкороткой схеме - прим. ТАСС) будет открыта", - сказал Калери, при этом не уточнив, когда новую схему вновь испытают на грузовом "Прогрессе".

По его словам, использование новой схемы полета на пилотируемых кораблях создаст еще более комфортные условия для экипажа МКС. "Это сокращает рабочий день экипажа, который сейчас достаточно напряженный. Это более комфортная доставка скоропортящихся грузов, например, биоматериалов для каких-то экспериментов", - уточнил он.

"Это хороший задел для будущих пилотируемых программ, в том числе лунных, когда миссии будут осуществляться по двухпусковым или многопусковым схемам. Может также потребоваться быстрое сближение на околоземной орбите с разгонными блоками", - отметил Калери.

Ранее новую короткую схему полета к МКС предполагалось впервые отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся из-за того, что автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск и корабль отправился в космос 14 октября по двухсуточной схеме. Такая же ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В итоге корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15 февраля.

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