НПО "Энергомаш" может начать испытания метанового ракетного двигателя в конце 2019 года

РЕУТОВ /Московская область/, 13 июля. /ТАСС/. Стендовые испытания опытного образца метанового ракетного двигателя запланированы на конец 2019 года - начало 2020 года. Испытания пройдут на территории КБ химавтоматики (КБХА, Воронеж), сообщил в пятницу ТАСС гендиректор НПО "Энергомаш" (предприятие - разработчик метанового двигателя) Игорь Арбузов.

"Сейчас пока идет стадия разработки конструкторской документации, но постепенно подходим к стендовым испытаниям. К концу 2019 года - началу 2020 года будет испытание опытного образца, в зависимости от финансирования. Испытания, скорее всего, пройдут в КБХА", - сказал он.

По его словам, метановый двигатель рассчитан на применение на многоразовых ракетах, если решение об их создании будет принято. "Сегодня это пока как научно-технический задел", - отметил Арбузов, уточнив, что новый двигатель можно также использовать в новых ракетах-носителях среднего класса, таких как "Союз-5".

"Вопрос в том, насколько мы готовы сегодня к применению этого двигателя, в том числе в пилотируемых системах. Нужна летная статистика, нужны серьезные гарантии надежности этих двигателей", - добавил Арбузов.

Ранее главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин сообщал в интервью ТАСС, что специалисты провели огневые испытания ракетных двигателей на кислородно-метановом топливе. В Роскосмосе отмечали, что метан рассматривается как один из перспективных видов горючего для ракетной техники. Этот природный газ обладает широкой сырьевой базой и низкой стоимостью по сравнению с керосином. Как по плотности, так и по эффективности метан находится между керосином и водородом.

Метановый двигатель

Ранее сообщалось, что Роскосмос выделил 809 млн рублей Конструкторскому бюро химавтоматики на разработку метанового ракетного двигателя. Соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок. Согласно документации, КБХА являлось единственным участником конкурса, проведенного госкорпорацией. Работы должны быть выполнены к 25 ноября 2018 года.

Исполнитель должен разработать опытный образец ракетного двигателя с тягой 85 тонн, провести испытания экспериментального двигателя тягой 40 тонн и двигателя-демонстратора с тягой 7,5 тонны. В качестве компонентов топлива планируется использовать жидкий кислород и сжиженный природный газ (на 95% состоит из метана). Двигатель должен иметь возможность многократного применения.