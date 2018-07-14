Рогозин поручил НПО "Энергомаш" немедленно создать корпорацию ракетного двигателестроения

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Дмитрий Рогозин посетил НПО "Энергомаш" и поручил компании немедленно приступить к созданию корпорации ракетного двигателестроения. Об этом глава Роскосмоса написал в субботу на своей странице в Twitter.

"При посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ, принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения", - написал Рогозин.

Ранее в интервью ТАСС глава "Энергомаша" Игорь Арбузов сообщил, что создание холдинга ракетного двигателестроения во главе с Научно-производственным объединением "Энергомаш" завершится до конца 2018 года.