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Рогозин поручил НПО "Энергомаш" немедленно создать корпорацию ракетного двигателестроения

Космос
14 июля, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Глава Роскосмоса во время посещения предприятия отметил высокую культуру производства

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Дмитрий Рогозин посетил НПО "Энергомаш" и поручил компании немедленно приступить к созданию корпорации ракетного двигателестроения. Об этом глава Роскосмоса написал в субботу на своей странице в Twitter.

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"При посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ, принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения", - написал Рогозин.

Ранее в интервью ТАСС глава "Энергомаша" Игорь Арбузов сообщил, что создание холдинга ракетного двигателестроения во главе с Научно-производственным объединением "Энергомаш" завершится до конца 2018 года.

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