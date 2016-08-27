Акция "Ночь кино" пройдет во всех регионах России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Первая всероссийская акция "Ночь кино" пройдет на 1800 площадках в 85 регионах страны. Предполагается, что участие в акции примет порядка 50 тысяч зрителей. Об этом сообщают представители Фонда кино и Министерства культуры РФ, являющихся организаторами "Ночи кино".

От "Смешариков" до "Легенды №17"

"Для проведения "Ночи кино" в этом году Минкультуры совместно с Фондом кино и региональными министерствами привлекли 1800 площадок в 85 субъектах РФ. Мы ожидаем, что в акции примет участие не менее 500 тысяч зрителей", - рассказал на пресс-конференции в ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский.

Во всех регионах будут показаны три российских фильма, выбранных по итогам голосования на официальном сайте Года российского кино. Это спортивная драма "Легенда №17" Николая Лебедева, военная драма "Батальонъ" Дмитрия Месхиева и анимационный фильм "Смешарики. Легенда о золотом драконе". В большинстве регионов показы начнутся вечером 27 августа с показа "Смешариков", рассчитанных на семейную аудиторию, а завершатся глубокой ночью.

Камчатка и Сахалин

Первыми зрителями "Ночи кино" станут жители Петропавловска-Камчатского. Там праздничные мероприятия начнутся на центральной площади Ленина в 14.30 по местному времени (05.30 мск). Гостей "Ночи кино" будут приветствовать музыканты городского оркестра, которые исполнят произведения из знаменитых кинофильмов.

Главной площадкой акции в Южно-Сахалинске станет кинотеатр под открытым небом, который появится в этот день на площади перед Домом правительства Сахалинской области. Зрителей ждет развлекательная программа с конкурсами и викторинами, призами и подарками от партнеров мероприятия. В 21:00 в режиме нон-стоп начнутся показы фильмов.

Урал и Сибирь

Четыре премьеры российских режиссеров состоятся в рамках всероссийской ночи кино на Урале. Жители Екатеринбурга увидят две картины - "Железная дорога" Алексея Федорченко и документальный фильм "На дне города" Алены Тремазовой. Также в Екатеринбургском театральном институте (ЕАСИ) намечена встреча с Алексеем Федорченко и открытый показ его картины "Ангелы революции".

В Президентском центре имени Бориса Ельцина в Екатеринбурге зрителей ожидает программа "Кино 90-х. В поисках утраченного прошлого", в которую войдут фильмы "Хрусталев, машину!" режиссера Алексея Германа, "Изыди!" Дмитрия Астрахана, "Тоталитарный роман" Вячеслава Сорокина.

Зрители Южного Урала увидят две новых картины российских режиссеров в кинотеатре "Знамя" в городе Челябинск. Однако организаторы не раскрывают информацию об этих фильмах, ссылаясь на то, что премьеры станут сюрпризом для зрителей "Ночи кино". Картины будут идти после трех обязательных, которые выбрали россияне по итогам интернет- голосования.

"Ночь кино" в Новосибирске пройдет в парке "Городское начало" на Михайловской набережной Оби. На опоре первого железнодорожного моста через Обь расположится 100-метровый экран, на который и будут проецироваться фильмы. До начала показа на организованной под мостом сцене состоится концерт "Песни из любимых фильмов", в котором примут участие ведущие солисты и творческие коллективы города. Ожидается, что в празднике примет участие до пяти тысяч человек.

Москва и Санкт-Петербург

Концерт Дениса Мацуева с саундтреками из российских фильмов откроет мероприятия акции "Ночь кино" в Москве. "Главная площадка в Москве - здание Большого театра, перед показом состоится бесплатный концерт Дениса Мацуева. Это будут некие фантазии, очень интересные, с саундтреками из российских кинофильмов. С удовольствием всех приглашаю, кто успеет занять место, в 19.00 мск", - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский пояснил, что после концерта Мацуева начнется демонстрация фильма "Легенда №17". Затем будут показаны два других фильма из официальной программы "Ночи кино". Завершится акция демонстрацией фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", причем в версии с красным флагом в финале, лично раскрашенным режиссером.

Дневная и ночная программы в рамках акции "Ночь кино" запланированы также в 14 московских парках. Так, например, показ фильма "Хороший мальчик", победившего на "Кинотавре" в этом году, состоится в саду "Эрмитаж", мюзикл "Мэри Поппинс, до свидания" в формате Sing-a-Long ("Синг-э-Лонг") покажут в Парке Горького, а в Таганском парке пройдет встреча с режиссером-мультипликатором Гарри Бардиным.

В Санкт-Петербурге мероприятия, посвященные всероссийской акции "Ночь кино", начнутся на территории Александровского парка, где откроются несколько тематических игровых зон, танцевальная площадка, и состоятся театрализованные представления . Среди гостей праздника - актеры Михаил Боярский и Анастасия Мельникова.

Как сообщает Комитет по культуре города, киностудия "Ленфильм" представит интерактивную выставку декораций знаменитых кинолент, среди которых "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Золушка", "Белое солнце пустыни". Также горожане смогут поучаствовать в мастер- классах по дубляжу и примерить различные сценические образы в костюмерной.

Крым

В севастопольском кинотеатре "Москва" состоится выездное заседание клуба "КиноBook", на котором в режиме нон-стоп будут показаны экранизации литературных произведений. Также жители Севастополя смогут увидеть картины Станислава Говорухина "Пассажирка" и "Географ глобус пропил" Александра Велединского.

В Национальном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" пройдет выставка фотографий "Херсонес. Камера. Мотор" о малоизвестных страницах из жизни Херсонеса. На ней будут представлены афиши и репродукции кинокадров из фильмов, снятых в музее-заповеднике, а также уникальные фотографии со съемочных площадок. Гостей выставки и посетителей заповедника также ждут мастер-класс для детей по изготовлению книжных закладок "Герои любимых сказок", квест- селфи по местам съемок известных фильмов, юмористическая викторина "Кинознайка" и открытый кинопоказ.

Для жителей и гостей Симферополя "Ночь кино" начнется на городском "Причале Добра" на набережной реки Салгир. Акцию откроет мастер-класс по анимации, затем будут показаны фильмы, выбранные по итогам интернет-голосования.