Аргентинская пара победила на чемпионате мира по танго в категории салонное танго

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Мелиса Сакчи и Кристиан Паломо из аргентинского города Банфилд стали победителями чемпионата мира по танго в категории салонное танго. Финал соревнований прошел в культурно-спортивном комплексе "Луна-Парк" в Буэнос-Айресе.

Вторую, третью и четвертую строчку также заняли аргентинцы. Последнее - пятое - призовое место заняли танцоры из Колумбии. Всего за право называться лучшими боролись 40 пар. Россию в финале представляли Екатерина Симонова и Станислав Фурсов (Москва), а также Мария Васильева и Максим Герасимов (Санкт-Петербург).

Жители северной столицы, которые в прошлом году заняли призовое четвертое место, в беседе с ТАСС отметили, что остались довольны своим выступлением. "Мы получили удовольствие, несмотря на то что в России многие, особенно наши близкие и знакомые, ожидали, что мы будем призерами", - сказала Васильева.

"К сожалению, невозможно каждый год быть в числе первых. Чемпионат мира по танго - это своего рода лотерея", - отметила собеседница агентства. "В прошлом году победившая пара заняла второе место. Они были достойны того, чтобы стать чемпионами в этом", - подчеркнул в свою очередь Герасимов.

В среду также определятся победители чемпионата мира в категории сценическое танго. Здесь Россию представляют три пары: Васильева и Герасимов, Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева (Москва), а также Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина (Москва).

Чемпионат мира по танго проходит в двух категориях - салонное и сценическое танго. Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры. Салонный стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур. В 2015 году чемпионами в обеих категориях стали аргентинцы.