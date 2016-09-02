ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал Владивосток тихоокеанской культурной столицей и пообещал, что в ближайшие 3-5 лет в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина здесь будет открыт ряд крупнейших культурных объектов мирового значения. Об этом Мединский сообщил в пятницу ТАСС.

"Безусловно, Владивосток это тихоокеанская культурная столица. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы люди Владивостока смогли получить все высочайшие достижения культуры. Поэтому по поручению президента в этом году была открыта вторая сцена Мариинского театра во Владивостоке. Именно поэтому вчера был открыт филиал Вагановского балетного училища, именно поэтому мы планировали открыть здесь к 2018 году филиал Эрмитажа", - сказал Мединский.

Он добавил, что также из нескольких десятков объектов было выбрано помещение для открытия музейно-образовательного центра Третьяковской галереи. По его словам, все эти музеи и образовательные учреждения появятся во Владивостоке в ближайшие 3-5 лет.

Кроме того, как сообщил Мединский, накануне он провел совещание, на котором обсуждались этапы строительства во Владивостоке филиала "Росгосцирка". "Это будет уникальный концертно-цирковой комплекс на 2 тысячи мест с видом на Золотой мост", - отметил министр. По его словам, для строительства филиала будут привлекаться как средства из бюджета, так и частные инвестиции.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.