Путин поприветствовал участников международного конкурса "Новая волна - 2016"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", который открывается в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Важно, что такие смотры предоставляют одаренным юношам и девушкам шанс проявить свои таланты, воспитывают трудолюбие, целеустремленность, уверенность в себе. Стать финалистом - не только большая удача, но и возможность встретиться с мэтрами эстрады, узнать у них секреты мастерства. Пройти хорошую жизненную, профессиональную "школу", благодаря которой немало победителей прошлых лет уже добились успеха как "звезды" популярной музыки", - говорится в приветствии.

Глава государства также выразил уверенность, что гостеприимство жителей Сочи и радушие зрителей помогут артистам выступить ярко и достойно.

В этом году в конкурсе принимают участие исполнители из Белоруссии, Болгарии, Грузии, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Украины, Хорватии и Эстонии. Россию представляют Денис Соколов, Ясения и группа N.E.V.A.

В состав жюри ежегодно входят наиболее известные артисты и музыканты из России и других стран. Председателем жюри является народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой. В прошлом году конкурс переехал в Сочи и прошел со 2 по 11 сентября на территории Морского вокзала в концертном зале New Wave Hаll. В этом году место проведение конкурса не изменится, он продлится до 9 сентября.