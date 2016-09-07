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Около 800 мероприятий пройдут на Московской книжной выставке-ярмарке

Культура
7 сентября, 12:49 UTC+3 МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Для них задействуют 10 тематических площадок
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Число мероприятий, проходящих на Московской международной книжной выставке- ярмарке (ММКВЯ), из года в год растет, в этом году состоится около 800 мероприятий. Об этом сказал в среду на церемонии открытия ММКВЯ глава Роспечати Михаил Сеславинский. ММКВЯ открылась в 57-м павильоне ВДНХ.

"У нас на 10 тематических площадках за пять дней пройдет около 800 мероприятий. Уже традицией стало то, что после открытия выставки, вечером пройдет церемония вручения премии "Книга года". Мы с нетерпением ждем результатов", - сказал он.

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Сеславинский отметил, что главным итогом Года литературы, прошедшего в России в 2016 году, несмотря на экономический кризис, стал рост тиражей книг. "По итогам первого полугодия прошлого года вышло около 60 тысяч наименований, что на 12% больше, чем в 2015 году. По тиражам рост не такой большой, но он есть, вышло 206 миллионов экземпляров книг, на 6% больше, чем в первом полугодии 2015 года", - привел он данные статистики.

Почетным гостем ММКВЯ в 2016 году стала Греция. На церемонии открытия выставки министр культуры Греции Аристидис Балтас поблагодарил всю Россию за гостеприимство, которое в очередной раз было оказано греческой делегации. "Такая выставка - это, конечно, важное событие для греческой литературы, которая многое получила от русской литературы. Практически все русские писатели переведены на греческий язык, очень многие современные российские литераторы тоже переводятся на греческий, для нас задача - чтобы и современные греческие писатели стали известны российским читателям", - сказал министр.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин поздравил всех с открытием выставки. "Даже распад СССР и трагические перемены книжную ярмарку в нашей стране не тронули. Скорее всего, к 2017 году программа поддержки чтения примет облик юридического документа", - отметил он.

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