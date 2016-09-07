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Нарышкин открыл Московскую международную книжную выставку-ярмарку

Культура
7 сентября, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
На выставке присутствуют более 500 иностранных участников из 35 стран мира, отметил cпикер Госдумы
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©  Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
©  Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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©  Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
©  Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин открыл в Москве 29-ю Московскую международную книжную выставку-ярмарку, в которой приняли участие 35 стран, в том числе Греция в качестве почетного гостя.

"В этом году страной - почетным гостем книжной ярмарки является Греция", - сказал Сергей Нарышкин, открывая выставку.

Он напомнил, что в мае текущего года Россия была почетным гостем книжной ярмарки в греческих Салониках, а в июле состоялся круглый стол с участием спикера Госдумы и греческих историков и экспертов. "Нынешний год для наших двух стран особый, так называемый перекрестный год. Проходит большой комплекс мероприятий, прежде всего в гуманитарной сфере, что еще раз подчеркивает глубокие исторические и культурные корни, которые связывают наши страны. Достаточно вспомнить великое античное наследие Крыма, которое засияло по-новому после того, как крымчане и севастопольцы определили сами свою судьбу с Россией", - сказал спикер Госдумы.

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На выставке присутствуют более 500 иностранных участников из 35 стран мира, отметил он. "На нынешней выставке уже привыкли встречаться и авторы, и читатели, здесь проходят встречи настоящих профессионалов книжного дела, и благодаря таким встречам все время появляются новые интересные и литературные, и издательские проекты", - отметил он.

Он пожелал авторам признания со стороны читателей, а издателям и всем любителям книги - интересных книжных находок.

XXIX Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) в среду открылась на ВДНХ. В этом году на одной площадке представлено более 500 издательств из стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего запланировано более 600 мероприятий, среди которых - творческие встречи, мастер-классы, презентации и другое. Одним из ключевых событий выставки станет награждение победителей ежегодного национального конкурса "Книга года", в торжественной церемонии которой примут участие и иностранные гости ММКВЯ.

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