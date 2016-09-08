Выставку Рафаэля в ГМИИ им. Пушкина дополнят вечера поэзии и концерты

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. К выставке "Рафаэль. Поэзия образа", которая откроется для публики 13 сентября, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина подготовил обширную образовательную программу, включающую множество мероприятий - от лекций до концертов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала директор музея Марина Лошак.
"Восемь картин и три рисунка дадут возможность не только получить впечатление, но и объемное представление о возможностях Рафаэля как художника. Мы будем осуществлять образовательную программу с лекциями, музыкой, поэтическими вечерами, множеством разных событий, которые эти впечатления усилят", - сказала она.
Среди шедевров, которые выставят в ГМИИ, - "Мадонна с младенцем (Мадонна Грандука)" и набросок к ней из галереи Уффици, а также две алтарные работы Рафаэля - картина "Святая Цецилия", которая была выполнена для церкви Сан-Джованни-ин-Монте в Болонье (ныне находится в Национальной пинакотеке, Болонья), и "Голова ангела" - одна из трех сохранившихся деталей алтаря "Коронация святого Николая", заказанного Андреа Барончи для своей домашней капеллы церкви Сан-Агостиньо в Читта-де-Кастелло.
Галерею портретов откроет небольшой "Автопортрет" Рафаэля, который перед началом выставки по традиции представят в посольстве Италии в Москве, и продолжат парадные портреты Аньоло Дони и его супруги Маддалены Строцци, портрет Элизабетты Гонзага (все из галереи Уффици) и женский портрет, известный как "Немая", из Национальной галереи Марке. Как сообщалось ранее, все они застрахованы на сумму около полумиллиарда евро. При этом, как уточнил посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини, самая значительная страховая оценка составила €100 млн, наименьшая - €40 тыс.
Во избежание длинных очередей в ГМИИ ввели ограничение по времени посещения: сеансы будут длиться по 45 минут. Билеты на них можно приобрести как онлайн, так и в кассах, где к каждому сеансу будет выделяться квота в 80 билетов против 70, которые можно приобрести через интернет.
Выставка "Рафаэль. Поэзия образа" продолжит свою работу до 11 декабря.