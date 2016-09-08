Фильмы Эйзенштейна и Михалкова покажут на фестивале в Китае

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Фильм "Октябрь" режиссера Сергея Эйзенштейна (1927) и картину "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994) покажут на III Международном кинофестивале "Шелковый путь" в рамках программы "Лавры российского кинематографа". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Госфильмофонда России.
Проект приурочен к Году российского кино. Организатором программы выступил Госфильмофонд России при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В программе шесть фильмов. Помимо работ Сергея Эйзенштейна и Никиты Михалкова в ней представлены "Небесный тихоход" Семена Тимошенко (1945), "Белый тигр" Карена Шахназарова (2012), "Батальонъ" Дмитрия Месхиева и "Битва за Севастополь" Сергея Мокрицкого (оба 2015).
По словам генерального директора Госфильмофонда Николая Бородачева, "лучшие советские фильмы, изображая нашего современника, воспроизводят его чувства, помыслы и поступки, утверждают и пропагандируют нормы морали". Он выразил надежду, что советские и российские фильмы понравятся китайским зрителям.
Фестиваль пройдет в Китае 19-23 сентября. Он был учрежден Государственным управлением по делам печати, радио, кино и телевидения КНР в 2014 году. Киносмотр проведут в городе Сиань провинции Шэньси. В программе более 150 фильмов из 25 стран, кинорынок, презентации, форумы, которые посетят представители более чем 170 киностудий мира. Особая кинопрограмма "Лавры российского кинематографа" запланирована во внеконкурсной части фестиваля.