В Венеции состоялся первый показ фильма Андрея Кончаловского "Рай"

ВЕНЕЦИЯ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Первый, пока только для журналистов и прокатчиков, показ фильма Андрея Кончаловского "Рай" состоялся в среду на 73-м Венецианском кинофестивале. Новая работа российского режиссера участвует в основном конкурсе старейшего в мире смотра.

Андрей Сергеевич, недавно отметивший 79-летие, выйдет на красную ковровую дорожку в сопровождении супруги - Юлии Высоцкой, сыгравшей главную роль русской эмигрантки Ольги, арестованной во время нацистской оккупации Парижа за укрывательство еврейских детей.

Дальше на ее пути встречаются двое мужчин, очень разных - малопривлекательный, но добродушный женатый француз средних лет Жюль, сотрудничающий с гестапо, и молодой немец Хельмут, высокопоставленный офицер СС, обожающий русскую культуру и преданный идее Гитлера о создании рая для Германии. Вся картина снята в черно-белом цвете, и рассказ ведется на трех языках - французском, русском и немецком - самими героями от первого лица, хотя зрителю ясно, что все они мертвы.

Кончаловский возвращается на Лидо спустя два года после того, как получил здесь за "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" "Серебряного льва Святого Марка". Режиссер неоднократно участвовал в венецианском смотре и практически каждый раз увозил награды, начиная с 1961 года, когда была отмечена его дипломная работа "Мальчик и голубь". Его "Дом дураков" (2002) удостоился специального приза жюри. В 1966 году картина "Первый учитель" принесла Наталье Аринбасаровой, на тот момент жене режиссера, "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль. Сейчас, по мнению критики, все шансы получить эту награду есть у Высоцкой.

Художественный руководитель Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера назвал ленту "гениальной". "Предыдущий фильм Кончаловского был очень хороший и удостоился награды, но этот еще лучше", - сказал Барбера в беседе с корр. ТАСС. Свежесть взгляда признанного и уже увенчанного лаврами мэтра объясняется тем, что ему, по собственному признанию, интересен поиск нового киноязыка, "погружение в неизведанное".

Зал на 1,4 тысячи мест был почти полон. Фильм Кончаловского - один из самых ожидаемых среди 20 картин конкурса Мостры (как часто называют фестиваль).

Венецианский кинофестиваль. Досье