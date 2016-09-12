Прощание с мультипликатором Эдуардом Назаровым состоится 14 сентября в Доме кино

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Прощание с советским мультипликатором, режиссером и художником, народным артистом РФ Эдуардом Назаровым, скончавшимся на 75-м году жизни, пройдет 14 сентября в московском Доме кино. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Международного фестиваля "Крок", президентом которого он был.
"В среду, 14 сентября, состоится прощание в Доме кино, - сказали в пресс-службе. - Потом пройдут похороны на Ваганьковском кладбище".
В качестве режиссера Эдуард Назаров снял такие мультфильмы, как "Жил-был пес", "Приключения муравья", "Про Сидорова Вову", как художник-постановщик делал анимационные ленты "Винни-Пух", "Остров" и другие. Также он был председателем художественного совета студии "Пилот".
Назаров окончил Строгановское художественно-промышленное училище, работал в мультипликации с 1959 года - сначала прорисовщиком, затем ассистентом художника-постановщика у Михаила Цехановского, художником-постановщиком у Федора Хитрука.
C 1979 года по 2000-й преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В 1993 году организовал школу-студию мультипликаторов-режиссеров "ШАР" совместно с Андреем Хржановским, Федором Хитруком, Юрием Норштейном.
Вместе с Норштейном участвовал в проекте Юрия Красного по созданию мультипликационного фильма на основе рисунков детей-инвалидов.