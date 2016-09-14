В Центре Помпиду открылась выставка русского искусства "Коллекция! Уникальный дар музею"

ПАРИЖ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Светлана Янкина/. Беспрецедентное в мировом масштабе собрание русского искусства второй половины ХХ века представлено на открывшейся в Центре Помпиду выставке "Коллекция! Уникальный дар музею", которую помогли сделать меценаты и Благотворительный фонд Владимира Потанина. Среди тех, кто пришел накануне вечером стать свидетелями исторического события, были президент Центра Помпиду Серж Лавинь, представители французского Министерства культуры, посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также сами художники - Эрик Булатов, Оскар Рабин и Владимир Янкилевский.

"Такого рода коллекция в Центре Помпиду, крупнейшем в мире музее современного искусства, - это лучшая пропаганда России и тех творческих возможностей, которые существуют в нашей стране. Сегодня подобные представительства русского искусства в мире рассказывают о нашей стране значительно больше, чем что бы то ни было. Это убедительный, мощный, креативный ответ нашим критикам", - сообщил ТАСС на вернисаже спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В свою очередь, Пиотровский назвал этот проект "одним из самых лучших лекарств от русофобии". "Это замечательный благотворительный проект, потому что силы меценатов использованы на очень важное дело - резкое повышение капитализации русского искусства. Оно теперь приобретает большой вес, которого раньше никогда не имело", - считает директор Эрмитажа.

Коллекционеры, объединяйтесь!

Для того чтобы подготовить такой "креативный ответ", кураторам проекта Ольге Свибловой и Николя Люччи-Гутникову пришлось за невероятно короткий период задать один и тот же вопрос десяткам крупнейших российских коллекционеров, художников и членам их семей: готовы ли они расстаться с произведениями искусства ради такого проекта. В итоге по доброй воле 40 дарителей и при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина собрание французского музея пополнилось 370 единицами хранения, которые продолжат здесь начатую авангардом линию русского искусства. Это стало одним из подарков Центру Помпиду, который накануне своего 40-летия объявил 2016 год Годом дарителей.

"Надо понимать, что русским вообще бывает непросто объединиться, коллекционерам тоже - каждый представляет свое эго и обожает эти работы. И это действительно первая в таком ключе объединительная акция с участием художников и членов их семей", - отметила Свиблова.

Так, творчество Эдуарда Штейнберга представлено его картинами из собрания коллекционеров Екатерины и Владимира Семенихиных, Иветы и Тамаза Манашеровых и вдовы художника Галины Маневич, а творчество Михаила Рогинского - работами из собрания коллекционеров Инны Баженовой и Жоржа Алискевича.

Всегда на виду

Со своей стороны, директор Центра Помпиду Бернар Блистен рассказал о планах на русскую коллекцию - после шести месяцев работы выставки она не уйдет в запасники и будет представлена зрителям в составе других экспозиций.

"Это очень важное дополнение к коллекции второй половины ХХ века. В будущем залы, посвященные концептуальному искусству, будут подпитаны этим собранием. Сейчас здесь открывается беспрецедентная выставка, на 95% здесь новые работы", - сказал директор Центра Помпиду. Остальные 5% попали в собрание французского музея раньше.

Так, приобретенное в 1990 году полотно Эрика Булатова "Вход - входа нет" вступило в диалог с его же работой "Слава КПСС", переданной Семенихиными. В отдельном зале - работы художника-нонконформиста Владимира Янкилевского. Автор рассказывает, что свой "Триптих номер 6" он создавал в 1966 году, прекрасно осознавая, что ни на выставку, ни тем более в музей, в то время он не попал бы.

"Триптих 1966 года здесь выставлен в первый раз. Конечно, приятно, когда видишь, когда висят твои вещи в таком месте", - признался Янкилевский. Спустя 30 лет он подарил работу Центру Помпиду, а сейчас она объединилась с "Триптихом номер 32" 2013 года. Эту картину (как и почти половину других) для музея помог приобрести Благотворительный фонд Владимира Потанина.

Работы, которые посетители третьего по популярности парижского музея увидят на выставке, прошли через трехступенчатый отбор кураторских советов и закупочной комиссии. "Экспозиция получилась очень разнообразной. У нас хорошо представлен нонконформизм, потом мы идем в зал московского концептуализма. У нас ясная и хорошая презентация соц-арта, есть зал ленинградских художников и зал перестройки", - рассказывает Свиблова.

Организаторы выставки подготовили для гостей обширную образовательную программу. Ее объявят позже, однако уже известно, что участие в ней примет стоявший у истоков создания Центра Помпиду Жан-Юбер Мартен, куратор с мировым именем. Его выставка "Карамболь" прошла не так давно с невероятным успехом в Гран-Пале, где 10 сентября также открылась экспозиция из Эрмитажа "Век французской элегантности".