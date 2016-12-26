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Мировые звезды скорбят в связи с уходом из жизни Джорджа Майкла

Культура
26 декабря, 4:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
О смерти певца стало известно в воскресенье вечером
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Джордж Майкл

Джордж Майкл

© AP Photo/Alastair Grant

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Звезды поп-музыки преисполнены горем от известия о смерти британского певца Джорджа Майкла (настоящее имя - Георгиос Кириякос Панайотоу). Скорбные сообщения появляются в социальных сетях знаменитостей.

Эндрю Риджли, напарник Майкла по коллективу Wham! и его одноклассник, написал в сети микроблогов Twitter: "Сердце разрывается при вести о потере моего любимого друга. Не только у меня, но и у его друзей, у всего мира музыки и, вообще, у всего мира".

"Я глубоко шокирован. Я потерял возлюбленного друга - самого доброго, щедрого душой и великолепного артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и поклонниками", - написал Элтон Джон в социальной сети Instagram, сопроводив сообщение совместной фотографией с Майклом.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP

Фото опубликовано Elton John (@eltonjohn)

"О Боже, нет... Я люблю тебя, Джордж. Покойся с миром", - говорится в сообщении Робби Уильямса в Twitter.

Кончина певца

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О смерти Джорджа Майкла стало известно в воскресенье вечером. "С огромной печалью мы подтверждаем, что наш возлюбленный сын, брат и друг Джордж Майкл мирно скончался у себя дома во время рождественских праздников", - заявил агент музыканта.

Майкл обрел популярность в начале 1980-х годов в составе поп-дуэта Wham! После распада коллектива в 1986 году он продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Его хиты много раз возглавляли музыкальные хит-парады по обе стороны Атлантики.

За время карьеры Майкла в составе дуэта Wham! и как сольного исполнителя было продано более 100 млн альбомов с его записями.

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