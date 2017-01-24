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Игорь Сахновский завоевал "Приз читательских симпатий" премии "НОС"

Культура
24 января, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
В качестве вознаграждения писатель получит 200 тысяч рублей
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Писатель Игорь Сахновский с романом "Свобода по умолчанию" стал обладателем "Приза читательских симпатий" литературной премии "Новая словесность" ("НОС"). Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете премии.

"Голосование в интернете завершено, по его итогам победил роман "Свобода по умолчанию" Игоря Сахновского", - отметил собеседник агентства. Произведение повествует об обычном человеке, неожиданно вовлеченном в политический абсурд, о переходе грани внутренней и внешней, обстоятельствах, которые заставили главного героя сделать такой шаг.

Сахновский является автором книг "Насущные нужды умерших", "Счастливцы и безумцы", "Человек, который знал всё", "Заговор ангелов", "Острое чувство субботы".

Церемония награждения победителя интернет-голосования состоится 24 января в московском "Гоголь-центре", где жюри и эксперты объявят также имя лауреата премии "НОС" по итогам 2016 года. В короткий список номинантов вошли "Авиатор" Евгения Водолазкина, "Шерлок Холмс и рождение современности. Деньги, девушки, денди Викторианской эпохи" Кирилла Кобрина, "Калейдоскоп: расходные материалы" Сергея Кузнецова, "Книга перемен" Владимира Мартынова, "Аппендикс" Александры Петровой, "Сумеречные рассказы" Бориса Лего и "Люди августа" Сергея Лебедева.

Определение лауреата пройдет в формате публичных дебатов, модератором дискуссии в 2017 году выступит соучредитель Фонда Михаила Прохорова - Ирина Прохорова. В разговоре с ТАСС она подчеркнула уникальность премии. "Выбор шорт-листа и лауреатов происходит в открытых дебатах, на сцене перед большим количеством зрителей и критиков, любителей словесности. Жюри должно доказать, что их выбор правильный", - сказала она.

Победителю вручат статуэтку - символ премии, диплом и денежное вознаграждение в размере 700 тыс. руб. Обладатель "Приза читательских симпатий" получит 200 тыс. руб.

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