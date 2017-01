Фильм "Ла-Ла Ленд" и актриса Мерил Стрип обновили рекорды по числу номинаций на "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Церемония оглашения номинантов на премию "Оскар", прошедшая во вторник в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), выявила лишь одного бесспорного фаворита в борьбе за награды Американской академии киноискусств. Им стала музыкальная картина "Ла-Ла Ленд" (La La Land) американского режиссера Дэмьена Шазелла, которая повторила рекорд по числу номинаций.

"Ла-Ла Ленд" повторяет рекорды

Картина повествует об истории любви начинающей актрисы и джазового музыканта, отношения которых испытывает на прочность сценический успех. Эта лента претендует на премию "Оскар" в 14 категориях, включая "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучшая режиссура", "Лучшая операторская работа", "Лучший костюм" и, конечно, за лучшие музыку и песню к фильму. Подобного в истории Американской академии киноискусств удавалось достичь творческим коллективам только двух фильмов: "Все о Еве" (All About Eve, 1950) и "Титанику"’ (Titanic, 1997).

Остальные претенденты на "Оскар" следуют за лидером с заметным отрывом. По восемь наград могут завоевать фантастическая картина Дени Вильнева "Прибытие" (Arrival) и лента Барри Дженкинса "Лунный свет" (Moonlight), по шесть - новая режиссерская работа Мела Гибсона "По соображениям совести" (Hacksaw Ridge), "Лев" (Lion) Гарта Дэвиса и "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea) Кеннета Лонергана. По четыре номинации собрали ленты "Ограды" (Fences) Дензела Вашингтона и "Любой ценой" (Hell or High Water) Кевина Маккензи, три - "Скрытые фигуры" (Hidden Figures) режиссера Теда Мелфи.

В номинации "Лучший фильм" "Ла-Ла Ленд" конкурирует с картинами "Прибытие", "Ограды", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Скрытые фигуры", "Лев", "Манчестер у моря" и "Лунный свет". Вильнев ("Прибытие"), Гибсон ("По соображениям совести"), Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Лонерган ("Манчестер у моря") и Дженкинс ("Лунный свет") оспаривают премию в категории "Лучший режиссер".

Ранее "Ла-Ла Ленд" получил американскую кинопремию "Золотой глобус" во всех семи категориях, где он был представлен. В прошлом максимально приблизились к этому результату фильмы "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978). Каждая из лент была удостоена шести "Золотых глобусов".

Президенту Американской академии киноискусств Шерил Бун Айзекс осталось лишь развести руками, парируя вопросы о тотальном доминировании детища 32-летнего режиссера Шазелла из штата Род-Айленд. "Я считаю, что Голливуду не может не нравиться фильм со столь отличным сценарием, очень хорошей режиссурой, мастерской игрой актеров и всеми остальными аспектами. Все это вместе и дает 14 номинаций", - констатировала она.

Режиссер "Лунного света" Дженкинс назвал на редкость многогранным и разноликим актерский состав своей картины, повествующей об этапах жизни в Майами молодого афроамериканца из бедной семьи. "Это является лишним подтверждением, что в моей ленте есть сила, способная устранять препятствия и показывать то, что делает каждого из нас человечным", - добавил он.

Фильмы Австралии, Дании, Ирана, но не России

Картина "Рай" российского режиссера Андрея Кончаловского не попала в число претендентов на "Оскар". Эта лента входила в так называемый шорт-лист, однако не прошла в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке".

Американские киноакадемики допустили в финальный круг борьбы за премию австралийскую картину "Танна" (Tanna, 2015) режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера, отмеченную несколькими премиями на Венецианском кинофестивале в этом году, датскую "Моя земля" (Land of Mine, 2015) Мартина Зандвлиета, немецкую "Тони Эрдманн" (Toni Erdmann, 2016) Марен Аде, иранскую "Коммивояжер" (The Salesman, 2016) Асгара Фархади и шведскую "Вторая жизнь Уве" (A Man Called Ove, 2015) Ханнеса Холма.

"Тони Эрдманн" и "Коммивояжер" в этом году номинировались на вторую по престижности в США кинопремию "Золотой глобус", но в итоге уступили французской ленте "Она" (Elle) с актрисой Изабель Юппер в главной роли.

Премьера "Рая" состоялась в сентябре 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский получил "Серебряного льва" за режиссуру. Главные роли в фильме исполняют супруга режиссера Юлия Высоцкая, а также Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт и другие.

Номинации без сюрпризов

За звание лучшей актрисы борются Изабель Юппер (Elle, "Она"), Рут Негга ("Лавинг", Loving), Натали Портман ("Джеки", Jackie), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд") и Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс", Florence Foster Jenkins). При этом Стрип довела общее количество своих номинаций за все время творческой карьеры до 20. Пока прославленная актриса имеет в активе трех "Оскаров".

Не менее сильные соперницы собрались в категории "Лучшая актриса второго плана". Это - Николь Кидман ("Лев"), Виола Дэвис ("Ограды"), Наоми Харрис ("Лунный свет"), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры") и Мишель Уильямс ("Манчестер у моря").

В категорию "Лучший актер" включены заведомые фавориты Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Дензел Вашингтон ("Ограды"), Райан Гослинг (Ла-Ла Ленд), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик", Captain Fantastic) и Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"). А претендентами на премию в номинации "Лучший актер второго плана" названы Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Махершала Али ("Лунный свет"), Дев Пател ("Лев"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря") и Майкл Шэннон ("Под покровом ночи", Nocturnal Animals).

В номинации "Лучший анимационный фильм" включены лента американской студии Walt Disney "Зверополис" (Zootopia), которая завоевала уже кинопремию "Золотой глобус". Лента рассказывает о городе, в котором живут различные животные. Новому стражу порядка приходится расследовать дело об исчезновении зверей. Также включены "Кубо. Легенда о самурае" (Kubo and the Two Strings), "Моана" (Moana), "Жизнь кабачка" (My Life as a Zucchini), "Зверопой" (Sing) и "Красная черепаха" (The Red Turtle).

В номинации "Лучший костюм" отмечены "Фантастические твари и где они обитают" (Fantastic Beasts and Where to Find Them, Коллин Этвуд), "Джеки" (Jackie, Мадлин Фонтен), "Флоренс Фостер Дженкинс" (Florence Foster Jenkins, Консолата Бойл), "Ла-Ла Ленд" (La La Land, Мэри Зофрис) и "Союзники" (Allied, Джоанна Джонстон). В плане грима и причесок отмечены картина "Вторая жизнь Уве" (A Man Called Ove, 2015), "Отряд самоубийц" (Suicide Squad) Дэвида Эйра и "Звездный путь: Бесконечность" (Star Trek Beyond) из культовой американской киносаги "Звездный путь" (Star Trek).

На премию за "Лучшие визуальные эффекты" претендуют ленты "Глубоководный горизонт" (Deepwater Horizon) Питера Берга, "Доктор Стрэндж" (Doctor Strange) Скотта Дерриксона, "Книга джунглей" (The Jungle Book) Джона Фавро, мультипликационная "Кубо. Легенда о самурае" (Kubo and the Two Strings) Трэвиса Найта и "Изгой-один: Звездные войны. Истории" (Rogue One: A Star Wars Story) Гарета Эдвардса.

Скорсезе опять без номинаций

Американская киноакадемия учла уроки прошлых двух лет, когда она подвергалась жесткой критике и даже бойкоту за признаки дискриминации по расовому признаку. В прошлом году все 20 номинированных актеров и актрис были белыми. На этот раз семеро являются афроамериканцами и выходцами из стран Юго-Восточной Азии, в том числе Али, Пател, Дэвис и Харрис. Из семи номинантов на звание лучшего фильма прошлого года тема сегрегации присутствует в четырех, в том числе во "Льве", "Скрытых фигурах", "Манчестере у моря".

Эксперты назвали знаковым номинацию Мела Гибсона за режиссуру. Сам по себе этот факт говорит о том, что двукратный обладатель "Оскара" перестал быть изгоем в Голливуде, которым стал десять лет назад ввиду злоупотребления спиртным, ряда неприглядных инцидентов, включая памятные препирательства с полицейским в Малибу и высказывания о евреях и женщинах.

Наблюдатели также обратили внимание на ряд досадных моментов. Американские киноакадемики не обратили внимания на новую работу Мартина Скорсезе "Молчание" (Silence). Эта лента с Эндрю Гарфилдом, Адамом Драйвером и Лиамом Нисоном в главных ролях рассказывает о преследованиях, которым подверглись два священника-иезуита в Японии XVII века. "Молчанию" нашлось место лишь в номинации "Лучший звукомонтаж". Известно, что прославленный режиссер собирал материал и работал над этим фильмов 28 лет. Впрочем, Скорсезе не привыкать к пренебрежительному отношению Академии, он номинировался на "Оскар" 11 раз, однако завоевал лишь одну статуэтку - за ленту "Отступники" (The Departed, 2006) с Джеком Николсоном и Леонардо Ди Каприо.

Также стало неожиданностью отсутствие американской актрисы Аннетт Бенинг в числе номинанток за роль в картине "Женщины ХХ века" (20th Century Women). Эта лента режиссера Майкла Миллса претендует лишь на награду за оригинальный сценарий. Не прошло незамеченным и то, что Эми Адамс не смогла пробиться в число претенденток на премию за роль в "Прибытии".

ABC оплошала дважды

Академия в этом году несколько отошла от привычного сценария и огласила номинантов не на пресс-конференции, как обычно, а с помощью заранее записанной и смонтированной передачи. Картинка и звук дублировались текстом на отдельном сайте телекомпании ABC. Эксперимент сопровождался двумя досадными накладками, которые навлекли неприятности на журналистов.

ABC признала свою ответственность за то, что сначала неправильно назвала Эми Адамс претенденткой на "Оскар" за главную женскую роль, а заслуженного актера Тома Хэнкса также наверно включила в номинацию "Лучший актер" за роль в фильме "Чудо на Гудзоне" (Sully) Клинта Иствуда. Это - личная история легендарного капитана рейса 1549 Чесли Салленбергера, сумевшего посадить самолет на реку Гудзон и спасти всех пассажиров с остальными членами экипажа 15 января 2009 года.

Во вторник завершился предварительный этап отбора наиболее достойных соперников и дан старт их борьбе за почетный трофей. В середине февраля Академия разошлет бюллетени своим членам для голосования, призванного определить лауреатов. Подсчет голосов с 1934 года доверен международной аудиторско-консалтинговой фирме PricewaterhouseCoopers. У аудиторов будет менее пяти дней, чтобы подсчитать заполненные бюллетени и подвести итоги.

Обладатели "Оскара" станут известны 26 февраля. 89-я церемония вручения премий пройдет в театре Dolby ("Долби") и будет транслироваться телекомпанией Эй-би-си на 225 стран.