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Учитель готов показать общественности фильм "Матильда", но провинившимся себя не считает

Культура
25 января, 12:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова
Режиссер также отметил, что 24 января встречался с министром культуры РФ Владимиром Мединским и обсуждал с ним будущее картины в доброжелательной атмосфере
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МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Режиссер Алексей Учитель готов до начала проката показать общественности свой вызвавший критику фильм "Матильда" об отношениях будущего российского императора Николая II и прима-балерины Матильды Кшесинской, однако провинившимся себя не считает. Об этом режиссер сказал ТАСС.

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Кадр из фильма "Матильда"
В Общественный совет при Минкультуры передано 20 тыс. подписей против "Матильды"

Ранее стало известно, что против еще незавершенной картины Учителя собраны 20 тысяч подписей протестующих, подписи переданы в Общественный совет при Министерстве культуры РФ. Также глава совета Павел Пожигайло предлагал провести закрытый просмотр фильма в Минкультуры, а затем обсудить его.

"Если попросят - буду показывать всем, и членам Общественного совета в том числе, - сказал Учитель. - Хочу, чтобы как можно больше людей увидели мою картину и составили собственное мнение. Но не буду ее им показывать с той точки зрения, что я провинился, вот этого точно не будет".

Режиссер также отметил, что его не ставили в известность по поводу собранных подписей. "Это абсолютная глупость, реагировать на нее я не буду, поскольку фильм еще никто не видел, лента будет полностью закончена только к началу проката, к 25 октября, когда будет отмечаться 100-летие Октябрьской революции", - сказал Учитель.

"Надеемся, что премьера пройдет в Мариинском театре", - отметил режиссер. В настоящий момент работа над лентой, которая уже вызвала бурные обсуждения в обществе, еще не завершена.

Учитель также рассказал, что 24 января встречался с министром культуры РФ Владимиром Мединским и обсуждал с ним будущее своего фильма.

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"На встрече также присутствовал генеральный директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев, министр попросил организовать самый широкий прокат "Матильды", чтобы картина стала достоянием общественности", - добавил режиссер. По его словам, разговор получился "очень доброжелательным".

Обращение к Поклонской

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская 2 ноября 2016 года подтвердила, что направила запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить фильм "Матильда" Алексея Учителя и выразила надежду, что режиссер услышит мнение обратившихся к ней по этому поводу людей. Она пояснила, что к ней как к депутату обратилось большое количество граждан - "свыше сотни подписей собрали". Речь идет как о коллективном обращении от общественного объединения ("Царский крест"), так и об индивидуальных письмах, сказала политик. В них граждане, в частности, жалуются, что данный фильм оскорбляет их религиозные чувства, уточнила тогда она.

 

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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