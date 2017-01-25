Rolling Stone: дочь Майкла Джексона заявила, что ее отца убили

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Пэрис Джексон, дочь "короля поп-музыки" Майкла Джексона, скончавшегося в июне 2009 года, считает, что ее отца убили преднамеренно. Об этом она заявила в интервью журналу Rolling Stone.

"Это очевидно, - сказала Пэрис. - Все указывает на то, что его убили. Это звучит как теория заговора и бред, но все члены семьи и его поклонники знают, что все было подстроено". В этой связи девушка заявила о намерении досконально разобраться в "деле смерти" ее отца и "добиться справедливости". Она воздержалась от конкретизации лиц, которым могла бы быть выгодна смерть Майкла Джексона, но выразила уверенность в том, что "таких людей было много".

Обладатель 15 музыкальных премий Grammy Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от острой интоксикации организма препаратом Propofol, который вместе с другими лекарствами ему дал его лечащий врач Конрад Мюррей. Мюррея впоследствии обвинили в профессиональной халатности и промедлении с вызовом неотложки. В ноябре 2011 года жюри присяжных в суде Лос- Анджелеса признало его виновным в непредумышленном убийстве, за что он был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Всего у Джексона было трое детей: дочь и два сына. В его браке с медсестрой Дебби Роу родились Пэрис и Принс Майкл I. Третий ребенок певца - Принс Майкл II - родился от суррогатной матери, имя которой не разглашается. После смерти Джексона опеку над его детьми взяла на себя его мать - Кэтрин Джексон.