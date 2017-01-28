Ролдугин выразил готовность снова выступить с концертом в Пальмире

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, виолончелист Сергей Ролдугин выразил готовность повторно выступить с концертом в сирийской Пальмире. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

Пальмира была освобождена сирийской армией от террористов ИГ 27 марта 2016 года при содействии ВКС РФ. Сергей Ролдугин вместе с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева принял участие в концерте "С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены" (Пальмира, Сирия), который состоялся в римском амфитеатре города, освобожденного сирийской армией при поддержке Вооруженных сил РФ от исламистов "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

"Я готов еще раз полететь туда, и Валера Гергиев со своими ребятами", - сказал Ролдугин.

Музыкант также назвал героями погибших в конце декабря прошлого года в катастрофе самолета Ту-154 артистов хора имени Александрова, летевших на российскую авиабазу в Сирии. По его словам, артисты "герои не потому что погибли, но потому что они туда летели".

"Вы знаете, это действительно достаточно больно, человек, который вручал мне медаль за освобождение Пальмиры, Губанков (начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков - прим. ТАСС), погиб в самолете Ту-154 - светлейший человек. И память всем артистам", - сказал музыкант.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

20 декабря стало известно, что боевики террористической группировки "Исламское государство" разрушили фасад Римского театра, а также архитектурный комплекс Тетрапилон в Пальмире. Банды ИГ совершили нападение на Пальмиру (240 км от Дамаска) 9 декабря прошлого года, вечером 11 декабря правительственная армия отступила с боями из центральной части города.