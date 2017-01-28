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Ролдугин выразил готовность снова выступить с концертом в Пальмире

Культура
28 января, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Банды ИГ (запрещено в РФ) совершили нападение на Пальмиру (240 км от Дамаска) 9 декабря прошлого года, вечером 11 декабря правительственная армия отступила с боями из центральной части города
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, виолончелист Сергей Ролдугин выразил готовность повторно выступить с концертом в сирийской Пальмире. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

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Пальмира была освобождена сирийской армией от террористов ИГ 27 марта 2016 года при содействии ВКС РФ. Сергей Ролдугин вместе с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева принял участие в концерте "С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены" (Пальмира, Сирия), который состоялся в римском амфитеатре города, освобожденного сирийской армией при поддержке Вооруженных сил РФ от исламистов "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

"Я готов еще раз полететь туда, и Валера Гергиев со своими ребятами", - сказал Ролдугин.

Музыкант также назвал героями погибших в конце декабря прошлого года в катастрофе самолета Ту-154 артистов хора имени Александрова, летевших на российскую авиабазу в Сирии. По его словам, артисты "герои не потому что погибли, но потому что они туда летели".

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"Вы знаете, это действительно достаточно больно, человек, который вручал мне медаль за освобождение Пальмиры, Губанков (начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков - прим. ТАСС), погиб в самолете Ту-154 - светлейший человек. И память всем артистам", - сказал музыкант.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

20 декабря стало известно, что боевики террористической группировки "Исламское государство" разрушили фасад Римского театра, а также архитектурный комплекс Тетрапилон в Пальмире. Банды ИГ совершили нападение на Пальмиру (240 км от Дамаска) 9 декабря прошлого года, вечером 11 декабря правительственная армия отступила с боями из центральной части города.

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Ролдугин, Сергей Павлович
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