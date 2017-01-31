В Киевской мэрии состоится жеребьевка между странами-участницами "Евровидения-2017"

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. В столице Украины как страны-хозяйки "Евровидения-2017" во вторник пройдет жеребьевка между странами-участницами песенного конкурса.

Жеребьевка начнется в 13:00 по московскому времени в Коронном зале Киевской городской администрации. По ее итогам станет известна очередность участия стран в первом и втором полуфиналах конкурса.

Первая часть жеребьевки будет посвящена определению того, в каком полуфинале будут участвовать страны большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса. Следующим шагом станет распределение между двумя полуфиналами еще 37 участников международного конкурса.

В первом полуфинале будут представлены 18 стран, во втором - 19. Точный порядок выступления полуфиналистов будет определен продюсерами конкурса позже. В финал конкурса пройдут по 10 участников из каждого полуфинала. Всего вместе с "Большой пятеркой" и страной-хозяйкой конкурса за победу поборются 26 участников.

В финале "Евровидения-2016", прошедшем 14 мая в столице Швеции, победила украинская исполнительница Джамала с песней "1944". Второе место заняла певица из Австралии Дэми Им, третье - Сергей Лазарев, представлявший Россию. Страна-победительница по правилам конкурса принимает "Евровидение" в следующем году.

Вопрос финансирования

Одновременно с церемонией жеребьевки состоится очередное заседание управляющего органа "Евровидения" - Референтной группы, которая ранее обращала внимание на сложность организации конкурса из-за проблем в украинском законодательстве и бюджете.

При этом министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что финансирование международного конкурса "Евровидение" полностью обеспечено. Всего на проведение мероприятия выделено 430 млн гривен ($17,2 млн) гарантий, а также предусмотрено в бюджете на 2017 год 455,7 млн гривен ($17,4 млн). Киевская администрация уже выделила 50 млн гривен ($1,9 млн) в 2016 году и предусмотрела еще 150 млн ($5,7 млн) в 2017 году.

Ранее также сообщалось, что для проведения "Евровидения-2017" будут арендованы помещения общей площадью 31 тысяча кв. м, в том числе три павильона и 16 конференц-залов на сумму 35,1 млн гривен ($1,15 млн). В то же время в Киеве пока не разглашают, как именно будет выглядеть сцена и кто будет ведущим на конкурсе.

Политический вопрос

Украина считает, что проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" имеет для нее, прежде всего, политическое значение. Как заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко, "Евровидение" - это не музыкальный вопрос, а вопрос политического характера". Он пояснил, что с помощью конкурса Украина будет пытаться напомнить о себе западным политикам.

"Европейцы не должны забывать об Украине. Они должны понимать, что, несмотря на войну на востоке, наша страна развивается, требует их внимания и помощи", - заявил Кириленко, говоря о песенном конкурсе.

Вице-премьер также отметил, что Украина уже имеет успешный опыт проведения "Евровидения" в 2005 году, и пообещал, что Киев вновь примет европейцев на достойном уровне.

Именно в 2005 году, когда Киев был хозяином конкурса, Украина уже использовала конкурс в политических интересах. Тогда страну представила группа "Гринджолы", которая не пользовалась особой популярностью, но поддерживала так называемую оранжевую революцию. На конкурсе группа исполнила свой единственный хит "Вместе нас много", заняв в итоге 19 место из 24, что стало худшим достижением Украины на "Евровидении" и было жестко раскритиковано общественностью.

Черные списки

Служба безопасности Украины заявила, что не будет отменять запрет на въезд российским артистам из черного списка в период проведения "Евровидения-2017". Так называемый черный список российских и мировых деятелей культуры был опубликован Министерством культуры Украины в августе 2015 года. В настоящее время в данный список внесены более 80 деятелей культуры, среди которых - режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Олег Табаков, Валентина Талызина, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и многие другие. Кроме того, в список также вошли лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст, боксер Рой Джонс-младший и другие.

В свою очередь министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что если этих артистов "будут везти на победу (в национальном туре), то это будет сознательная провокация".

При этом в Европейском вещательном союзе (ЕВС) подчеркивают, что все артисты должны иметь возможность посетить Украину во время "Евровидения". Исполнительный продюсер "Евровидения" Йон Ола Санд отмечал ранее, что ЕВС и Национальная телекомпания Украины (НТУ) "напряженно трудились вместе", чтобы обеспечить "осуществление требуемых гарантий безопасности в дополнение к гарантиям свободы слова, передвижения прессы и болельщиков в соответствии с обычными стандартами".