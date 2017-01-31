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В Московском театре на Таганке создают интерактивный музей в память о Любимове

Культура
31 января, 13:19 UTC+3 МОСКВА 31, января. /ТАСС
Директор театра Ирина Апексимова отметила, что к 100-летию режиссера театр также проведет гастроли по стране
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Директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова

Директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Большой интерактивный музей в память о Юрии Любимове (1917-2014) будет создан в Московском Театре на Таганке. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор театра Ирина Апексимова.

По ее словам, в театре были проведены "серьезные реставрационные работы", и сейчас пришло время сосредоточиться над созданием "контента для музейной зоны", посвященной Юрию Любимову, 100-летие которого будет отмечаться 30 сентября 2017 года.

"Сейчас мы работаем над созданием большого интерактивного музея", - сказала Апексимова.

Директор отметила, что к юбилею режиссера основанный им театр проведет гастроли по России. "Масштаб личности Любимова настолько огромен, что одним спектаклем нельзя отделаться", - пояснила Апексимова, добавив, что поэтому будет осуществлено несколько постановок. В сам день юбилея, 30 сентября, театр будет открыт с утра до поздней ночи, причем, он будет работать бесплатно. Зрители, в частности, смогут увидеть лучшие спектакли режиссера.

В свою очередь глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что подготовка к юбилею идет "без срывов сроков". Он подчеркнул, что реставрация в театре на Таганке проходила максимально осторожно. "Сначала мы обезопасили мемориальную зону, а потом подошли к косметическому ремонту, мы не просто подкрасили, подмазали", - пояснил Кибовский.

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