В Московском театре на Таганке создают интерактивный музей в память о Любимове

IBSF не имеет оснований для лишения Труненкова золота ОИ-2014Спорт 31 января, 14:18
Бобслеист Труненков проконсультируется с юристами по подаче апелляции на дисквалификациюСпорт 31 января, 14:10
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17Происшествия 31 января, 14:04
Арктика может лишиться морских льдов в летнее время к 2040 годуНаука 31 января, 14:02
Главный тренер клуба КХЛ "Медвешчак" Дуайер покинет свой пост во вторникСпорт 31 января, 13:59
"Банки для бедных" могут быть созданы в РФ на принципах партнерского банкингаЭкономика и бизнес 31 января, 13:58
Депутат Рады сообщил о начале частичной эвакуации жителей АвдеевкиМеждународная панорама 31 января, 13:51
Женская сборная России по керлингу уступила команде Южной Кореи в матче УниверсиадыСпорт 31 января, 13:48
Допинг-пробы европейских легкоатлетов будут храниться не менее 10 летСпорт 31 января, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Большой интерактивный музей в память о Юрии Любимове (1917-2014) будет создан в Московском Театре на Таганке. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор театра Ирина Апексимова.
По ее словам, в театре были проведены "серьезные реставрационные работы", и сейчас пришло время сосредоточиться над созданием "контента для музейной зоны", посвященной Юрию Любимову, 100-летие которого будет отмечаться 30 сентября 2017 года.
"Сейчас мы работаем над созданием большого интерактивного музея", - сказала Апексимова.
Директор отметила, что к юбилею режиссера основанный им театр проведет гастроли по России. "Масштаб личности Любимова настолько огромен, что одним спектаклем нельзя отделаться", - пояснила Апексимова, добавив, что поэтому будет осуществлено несколько постановок. В сам день юбилея, 30 сентября, театр будет открыт с утра до поздней ночи, причем, он будет работать бесплатно. Зрители, в частности, смогут увидеть лучшие спектакли режиссера.
В свою очередь глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что подготовка к юбилею идет "без срывов сроков". Он подчеркнул, что реставрация в театре на Таганке проходила максимально осторожно. "Сначала мы обезопасили мемориальную зону, а потом подошли к косметическому ремонту, мы не просто подкрасили, подмазали", - пояснил Кибовский.