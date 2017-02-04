Реконструкцию ГМИИ им. Пушкина планируется завершить к 2023 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о реконструкции Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина. Документ, подписанный 30 января, опубликован в субботу на сайте правительства.

"В частности, площадь главного здания музея (ул. Волхонка, д. 12) планируется увеличить до 25 998 кв. м (ранее предусматривалось 17 377 кв. м) и ввести здание в эксплуатацию в 2023 году. Строительство инженерных сетей планируется завершить в 2022 году (ранее предусмотренный срок - 2020 год)", - говорится в справке к документу.

Как сообщается на сайте правительства, депозитарно-реставрационный центр музея планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году (ранее предусмотренный срок - 2019 год). Завершение всех работ по реконструкции и строительству всех объектов музея запланировано в 2023 году.

Увеличение сроков выполнения работ объясняется необходимостью "соблюдения этапов реализации проекта согласно Концепции развития музея", а также целесообразностью перемещения музейных фондов в новые объекты "только после их ввода в эксплуатацию".

Реконструкция ГМИИ и его преобразование в музейный городок проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования 100-летия музея. Работа по созданию городка проводится в два этапа. С 2014 по 2019 год реконструируются усадьба Вяземских-Долгоруковых под галерею искусства старых мастеров, усадьба Голицыных - под галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов, доходный дом Стуловых - под Дом текста (научно-информационный центр). Также строится депозитарно-реставрационный и выставочный центр.

После введения этих зданий в эксплуатацию с 2019 по 2022 год планировалось закрыть на реконструкцию главное здание ГМИИ им. А. С. Пушкина, где останутся слепки и экспонаты, связанные с древним миром.