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Режиссер фильма "Ла-Ла Ленд" получил премию Гильдии режиссеров США в главной номинации

Культура
5 февраля, 10:02 дата обновления: 5 февраля, 11:01 UTC+3
Дэмьен Шазелл завоевал престижную номинацию за достижения в кино
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Дэмьен Шазелл

Дэмьен Шазелл

© REUTERS/Phil McCarten

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американец Дэмьен Шазелл, снявший мюзикл "Ла-Ла Ленд" (La La Land), завоевал премию Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) в самой престижной номинации - за достижения в кино. О присуждении этой награды объявлено в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где завершилась 69-я по счету церемония вручения.

Очередной триумф "Ла-Ла Ленд"

По традиции, премию новому лауреату вручал победитель прошлого сезона - мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту ("Выживший", The Revenant).

"Я согласен с тем, что у всех видов искусства есть отчасти политическое измерение. Искусство, как только появляется на свет, становится частью нашего мира", - заявил Шазелл. Он добавил, что мечтает стать "составной частью межнационального диалога по вопросам искусства и кино".

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Шазеллу уступили американец Барри Дженкинс с его драмой "Лунный свет" (Moonlight), канадец Дени Вильнёв ("Прибытие", Arrival), американец Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря", Manchester by the Sea) и Гарт Дэвис ("Лев", Lion) из Австралии. Последний, однако, получил премию как лучший дебютант.
Музыкальный фильм "Ла-Ла Ленд", в котором снялись Райан Гослинг и Эмма Стоун, повествует о любви начинающей актрисы и джазового музыканта, отношения которых испытывает на прочность сценический успех. Ранее мюзикл получил американскую кинопремию "Золотой глобус" во всех семи категориях, где он был представлен. В прошлом максимально приблизились к этому результату фильмы "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978). Каждая из лент была удостоена шести "Золотых глобусов".

"Лев" и "Игра престолов" не подвели

Гарт Дэвис завоевал престижную премию за лучший режиссерский дебют. "Я впервые стою на этой сцене", - констатировал австралиец. "Мне повезло экранизировать замечательную и красивую историю. Но это одновременно накладывает и определенную ответственность", - добавил Дэвис.
Фильм "Лев", в котором снялись Санни Павар и Николь Кидман в главных ролях, повествует об истории мальчика из трущоб, потерявшегося в пять лет и вернувшегося через 25 лет домой и встретившего свою мать. Номинантами в этой категории также были Тим Миллер ("Дэдпул", Deadpool), Келли Фрэмон ("Почти семнадцать", The Edge of Seventeen), Дэн Трахтенберг ("Кловерфилд, 10", 10 Cloverfield Lane), а также Нэйт Паркер с нашумевшей картиной "Рождение нации" (The Birth of a Nation).
Награда представляет собой статуэтку в форме режиссерского кресла и присуждается в номинациях, охватывающих игровое кино, документальное кино, телевидение и рекламу. В области телерекламы победил американец Дерек Сиенфрэнс. Среди режиссеров лент комедийного жанра сильнейшей признана Бекки Мартин, которая сняла один из эпизодов сериала "Вице-президент" (Veep).

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Гленн Уайсс удостоился награды за работу над 70-й церемонией вручения американской театральной премии "Тони". Его коллега Дон Рой Кинг завоевал почетный трофей за съемки отдельного выпуска музыкально-юмористической передачи "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live), которая дебютировала в 1975 году и транслируется по телеканалу Эн-би-си. Стивен Зеллиан получил премию за мини-сериал "Однажды ночью" (The Night Of).
В категории драматических телесериалов отличился британец Мигель Сапочник. Гильдия режиссеров США выделила его работу над очередным сезоном сериала "Игра престолов" (Game of Thrones). В номинации детских телевизионных передач сильнейшей оказалась Тина Мэбри ("История юной американки", An American Girl Story). А среди документалистов победу одержал Эзра Эдельман из США, снявший мини-сериал "О. Джей: Сделано в Америке" (O.J.: Made in America) о звезде американского футбола О. Джее Симпсоне, его успехах в спорте и суде за убийство.

Шансы растут

Таким образом, 32-летний Шазелл сделал серьезную заявку на премию "Оскар". Мнение Гильдии считается одним из барометров, позволяющих прогнозировать исход борьбы за этот самый престижный трофей в мире кино в номинации "Лучший режиссер". Исключения имели место семь раз.
Помимо Дэмьена Шазелла, за "Оскара" в режиссуре борются Дени Вильнёв ("Прибытие"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести", Hacksaw Ridge), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Барри Дженкинс ("Лунный свет"). Обладатели премии Американской академии киноискусств, присуждающей "Оскара", будут объявлены на 89-й церемонии, которая пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

 

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