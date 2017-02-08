Путин осмотрел выставки картин из пинакотеки Ватикана и "Шедевры Византии" в "Третьяковке"

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил Третьяковскую галерею, где осмотрел выставку "Roma. Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана" и "Шедевры Византии".
Осмотр экспозиции Путин начал с редкого произведения римской школы XII века, образа "Христос Благословляющий". Эта картина прежде никогда не экспонировалась и пределы Ватикана не покидала. Далее была представлена работа Маргаритоне д'Ареццо "Святой Франциск Ассизский"(XIII век). По словам сотрудников Третьяковки, она вошла во все учебники по истории искусства и ценна тем, что является одним из самых ранних изображений святого, сыгравшего важную роль в истории западной церкви.
В рамках осмотра, Путин также познакомился с произведениями готических мастеров, крайне немногочисленные в русских собраниях.
Выставка "Roma. Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" представляет из себя уникальный проект: впервые Музеи Ватикана показывают в России лучшую часть своей коллекции - шедевры 12-18 веков, в том числе работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена. Предварительная договоренность о проведении выставки была достигнута в ходе встречи президента Путина с папой римский Франциском в ходе визита российского лидера в Ватикан в июне 2015 года.
На выставке представлено 42 живописных произведения.
Кроме того, глава государства познакомился с экспонатами выставки "Шедевры Византии".