Джессика Честейн вошла в состав жюри юбилейного Каннского фестиваля

ПАРИЖ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Американская актриса театра и кино, продюсер Джессика Честейн вошла в состав жюри 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая. Об этом сообщил исполнительный директор киносмотра Тьерри Фремо.

Председателем жюри смотра в этом году станет испанский режиссер, продюсер и сценарист Педро Альмодовар. 67-летний кинематографист станет первым испанцем, который возглавит жюри этого престижного кинофестиваля. Имена других входящих в него кинодеятелей пока держат в строжайшем секрете.

"Есть люди, которые стали частью истории фестиваля. Мы хотим, чтобы они были с нами на нашем юбилейном кинематографическом форуме", - сказал Фремо, добавив, что полный список членов жюри конкурса будет обнародован позже.

В кино Джессика Честейн дебютировала в 2008 году, сыграв главную роль в фильме "Джолин". В 2011 году в прокат вышли сразу шесть фильмов с ее участием, включая получившие международное признание ленты "Прислуга" Тейта Тейлора и "Древо жизни" Терренса Малика. Эти картины принесли актрисе всемирную известность и множество наград и номинаций на "Оскар", "Золотой глобус" и премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

В 2012 году на экраны вышли еще несколько фильмов с участием Честейн, в том числе криминальный фильм "Самый пьяный округ в мире" и драма "Цвет времени". За роль сотрудницы ЦРУ в триллере Кэтрин Бигелоу "Цель номер один" актриса получила "Золотой глобус" и была во второй раз номинирована на "Оскар". Честейн также снялась в фильмах "Самый жестокий год" и "Интерстеллар", вышедших в 2014 году.

Альмодовар и Беллуччи

По словам исполнительного директора юбилейного смотра Фремо, ему было непросто уговорить Альмодовара, но в конечном счете тот согласился, потому что прекрасно разбирается в кино, знаком с очень многими режиссерами и актерами. "В общем, он прекрасно подходит на роль председателя жюри", - считает руководитель кинофестиваля.

Ведущей фестиваля назначена известная итальянская актриса Моника Беллуччи. Для 52-летней актрисы это не первый опыт участия в подобном праздника киноискусства. Впервые она посетила фестиваль в 2000 году, когда представила фильм "Под подозрением". В 2003 году актриса впервые стала "хозяйкой" киносмотра - она провела церемонии открытия и закрытия форума, а в 2006 году входила в состав его жюри.

Основной конкурс

Комиссия фестиваля в этом году отобрала 19 работ для основного конкурса из почти двух тысяч полнометражных фильмов, проинформировал Фремо. Из них в официальную программу вошли 49 картин. В основной конкурсной части и два российских фильма - "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Теснота" Кантемира Балагова (заявлен в программе "Особый взгляд").

"Звягинцев - это действительно большой кинематографист, появившийся в последние годы и громко заявивший о себе лентой "Левиафан". И я надеюсь, что его новая картина наглядно продемонстрирует всем в Канне подлинные достижения современного кинематографа", - подчеркнул Фремо.

Несколькими лентами представлена на фестивале его хозяйка - Франция. Так, Мишель Хазанавичус, поставивший оскароносного "Артиста", привезет на Лазурный берег картину, снятую им по роману Анн Вяземски. Фильм "Молодой Годар" (Redoutable) восстанавливает историю встречи французской писательницы и актрисы русского происхождения (из княжеского рода Вяземских) с корифеем "новой волны" в европейском кинематографе Жан-Люком Годаром.

Программа основного конкурса включает работы других известных мастеров кинематографа. На красной дорожке будет и София Коппола, которая приехала во Францию с новой кинокартиной "Роковое искушение". В фильме снялись Колин Фарелл, Николь Кидман, Эль Фаннинг и Кирстен Данст.

Тодд Хейнс представит Джулианну Мур в ленте "Мир, полный чудес", рассказывающей две параллельные истории разных эпох. В Канне также будет показана и новая картина Михаэля Ханеке, завоевавшего ранее "Золотую пальмовую ветвь" за картины "Белая лента" и "Любовь".

История фестиваля

Каннский фестиваль был учрежден в конце 1930-х годов по инициативе французского министра по делам образования и искусства Жана Зея как альтернатива Венецианскому кинофестивалю. Современный масштаб киносмотр приобрел после 1951 года, когда председателем жюри в течение нескольких лет был Жан Кокто, французский писатель, поэт, драматург, художник и кинорежиссер. С 1952 года мероприятие проходит ежегодно в мае во Дворце фестивалей и конгрессов.