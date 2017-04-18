Сильвио Берлускони потеснил "Молодого папу" в творческом графике Соррентино

РИМ, 18 апреля. /Корр.ТАСС Алексей Букалов/. Режиссер Паоло Соррентино отложил работу над продолжением телесериала "Молодой папа". Решение об отсрочке работы над ставшим популярным сериалом, принятое студией Canal Plus, объясняется не "интригами Ватикана" и даже не тем, что английский актер Джуд Лоу, сыгравший там главную роль, будет занят в ближайшее время на съемках боевика "Фантастические твари и где они обитают".

Сам Соррентино объявил, что этим летом приступит к съемкам фильма "Они" (Loro) о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. Его роль сыграет актер Тони Сервилло, который уже снимался в картинах режиссера "Изумительный" (Divo, о другом премьере - Джулио Андреотти - прим. ТАСС) и "Великая красота" (La grande bellezza). В одном из интервью Соррентино объяснил, что хочет рассказать о карьере Берлускони - от медиа-магната до главы правительства - не прибегая к нападкам на своего героя. Пока не известно, найдет ли в новом фильме отражение сюжет о футбольной странице биографии олигарха, только что продавшего китайцам свой любимый клуб "Милан".

Киноведы отмечают, что Соррентино уже пытался взяться за Loro осенью прошлого года, но в ноябре, через два месяца после обнародования проекта, заявил, что это "слишком трудная история".

Кинокритики разных стран уже назвали Соррентино одним из самых талантливых кинематографистов Италии, заявивших о себе в XXI веке. Он регулярно участвует в Каннском кинофестивале, его работы дважды отмечались премией Европейской киноакадемии в категории "Лучший европейский фильм года".

"Молодой папа" - сериал о вымышленном американском кардинале Ленни Белардо, ставшем самым молодым римским первосвященником под именем Пия XIII. Первые серии были представлены на внеконкурсной программе международного Венецианского кинофестиваля в сентябре прошлого года. 21 октября 2016 года сериал запустили на канале Sky Atlantic. "Молодого папу" увидели в Италии и Германии, а затем - во многих других странах, в том числе и в России.

Святой престол пока не дал официальной оценки сериалу "Молодой папа". Однако собеседники в Папском совете по культуре дают понять, что фильм Соррентино вызвал примерно такое же неприятие в католических кругах, как известные книги Дэна Брауна, а также их экранизации.