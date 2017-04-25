Инна Чурикова впервые сыграет королеву Великобритании Елизавету II

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Знаменитая чисто английская пьеса "Аудиенция" впервые будет сыграна с русским акцентом на сцене Государственного театра наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова. 25 апреля состоится премьера спектакля, посвященного королеве Великобритании Елизавете II, роль которой исполнит народная артистка СССР Инна Чурикова. Постановку осуществил муж актрисы, известный режиссер Глеб Панфилов. В качестве продюсера выступил сын супружеской пары Иван Панфилов.

Помог Алишер Усманов

Однако проект мог бы не состояться, если бы своевременную помощь не оказал благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Об этом сообщил журналистам перед премьерой Глеб Панфилов.

Он рассказал, что идея спектакля родилась еще в 2015 году, именно тогда была достигнута договоренность о приобретении прав для постановки пьесы "Аудиенция" в России, а ее автор - знаменитый британский драматург Питер Морган - дал согласие создать эксклюзивную русскую версию своего произведения.

"Первоначально предполагалось, что "Аудиенция" будет поставлена в театре "Ленком", и в позапрошлом сезоне театр включил ее в план, но потом передумал. И мы остались одни", - проинформировал Панфилов. И тогда, по его словам, он обратился за помощью в благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

"Я написал короткое письмо Алишеру Усманову, - продолжил режиссер. - Он очень быстро откликнулся, и в течение недели все было решено. Прошел год, и сегодня мы впервые показываем свою работу".

О пьесе

Каждый вторник, в шесть часов вечера, королева Великобритании дает аудиенцию премьер-министру Соединенного Королевства. Никто и ничто не обязывает их участвовать в этом ритуале: просто правила хорошего тона диктуют, что премьер-министр должен информировать своего монарха о событиях в стране и в мире.

За последние шесть с половиной десятилетий в кресле главы кабинета сменили друг друга немало политиков, от сэра Уинстона Черчилля до Терезы Мэй. Мир изменился до неузнаваемости, но эта традиция осталась незыблемой. Доклад премьера, кто бы им ни был, принимает королева Елизавета II, самая знаменитая женщина в мире, монарх, дольше всех в истории занимающий британский трон.

Таков вкратце сюжет пьесы "Аудиенция", написанной Питером Морганом в 2013 году. Ее премьера состоялась в Лондоне в театре "Гилгуд". Главную роль исполнила выдающаяся английская актриса Хелен Миррен, которая за эту работу была удостоена премии Лоуренса Оливье. Спустя два года она сыграла эту пьесу и на Бродвее, получив за роль Елизаветы II самую престижную театральную премию Америки "Тони".

В британской постановке в том же году роль Елизаветы II исполнила оскароносная Кристин Скотт Томас.

"Аудиенция": русская версия

Рассказывая о своем спектакле, Глеб Панфилов признался, что его очень привлекла пьеса Моргана. "Мы имеем дело с очень качественной драматургией, породы чеховской, - определил он. - В ней речь идет о первой леди большого государства, королеве Великобритании Елизавете II, о женщине, которая жертвует всем личным ради служения своему народу".

Это драма шекспировского масштаба, считает режиссер. "Аудиенция", безусловно, английская пьеса, оригинальная, но в ней появились некоторые российские мотивы. Причем, введены они не только с согласия автора, но при его непосредственном участии, что принципиально важно и объективно, ведь Россия - полноправный участник европейского и мирового процесса", - заявил Панфилов.

"Так, появились сцены, где Черчилль говорит о Сталине, Макмиллан - о Гагарине, Тэтчер - о Горбачеве, - перечислил режиссер. Он предположил, что со временем может возникнуть и эпизод с Терезой Мэй. "У нас уже есть актриса на эту роль, и костюмы тоже уже готовы", - заверил Панфилов.

"Но самое важное, что у нас есть актриса на главную роль - Елизаветы II, которую исполнит Инна Михайловна Чурикова", - заявил постановщик спектакля.

"Инна - моя английская королева!"

Такое же мнение высказал и автор пьесы Питер Морган. Побывав в Москве и увидев Инну Чурикову в спектакле Глеба Панфилова "Аквитанская львица" на сцене "Ленкома", драматург воскликнул: "Инна - моя английская королева!"

Теперь, как сообщил Панфилов, Морган обещал приехать и на "Аудиенцию" в Москву.

Со своей стороны, Инна Чурикова призналась журналистам, что очень волнуется перед премьерой. "Аудиенция" - это восхитительная пьеса, и чем дольше я работаю с ней, тем больше для меня открывается уникальный человек Елизавета II. Ее жизнь принадлежит Великобритании. Смысл ее жизни - это судьба людей, и именно это ей вверено Богом. Она на службе у Всевышнего и народа Великобритании и день и ночь", - сказала Чурикова.

По словам актрисы, Елизавета II - демократична, умна, справедлива, иронична, любознательна, она обладает таким поразительным качеством, как способность удивляться, радоваться. "Играть эту роль для меня очень ответственно. Я чувствую влюбленность в эту прекрасную женщину, которую я только начинаю открывать для себя", - призналась Чурикова.

В спектакле также заняты Елизавета Пинегина, Анна Манакина, Михаил Горевой, Сергей Колесников, Сергей Пинегин, Андрей Харитонов, Галина Тюнина, Вера Воронкова, Анатолий Лобоцкий, Сергей Пиотровский и другие известные актеры. Начинающиеся сегодня премьерные показы "Аудиенции" продолжатся 27 и 28 апреля.