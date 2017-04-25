Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поручил за две недели доработать резолюцию по форуму единороссов по культуре

Культура
25 апреля, 14:51 UTC+3 ОМСК 25, апреля. /ТАСС
Премьер-министр отметил, что после доработки программа "будет преобразована в поручение председателя правительства" по ключевым направлениям
Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил в двухнедельный срок доработать резолюцию по итогам форума "Культура - национальный приоритет", который прошел в Омске.

"С учетом того, что прозвучало, тех инициатив, которые прозвучали, я предлагаю поручить оргкомитету ее (резолюцию) доработать, принять за основу то, чтобы было подготовлено, и в двухнедельный срок представить ее мне для подписания", - сказал Медведев на форуме.

"Для того чтобы резолюция получила еще государственное продолжение, можете не сомневаться, ... она также будет преобразована в поручение председателя правительства по основным направлениям, которые здесь были затронуты", - добавил он.

Культура в малых городах

Резолюция, проект которой имеется в распоряжении ТАСС, касается широкого спектра вопросов, направленных на развитие культуры в России. Предложения адресованы Министерству культуры, Министерству образования и науки, Министерству связи и массовых коммуникаций и другим органам исполнительной власти.

В частности, единороссы предлагают Минкультуры разработать программу, направленную на "приобретение специализированного автотранспорта отечественного производства для учреждений культуры (автоклубов, библиомобилей) на селе и в малых городах".

Кроме того, предлагается "продолжить проекты по кинофикации малых городов, поддержке сельских клубов", а также "разработать и утвердить типовое положение о многофункциональных культурных центрах", отмечается в документе.

В части развития культуры среди детей и молодежи авторы резолюции предлагают "содействовать обновлению в детских школах искусств, образовательных учреждениях музыкальных инструментов", а также усилить меры по поиску и государственной поддержке одаренных детей и талантливой молодежи.

Единороссы также рекомендуют устранить "различие в социальном статусе учителей общеобразовательных школ и преподавателей детских школ искусств в части назначения досрочной пенсии по выслуге лет".

Историческая память

В сфере сохранения исторической памяти в резолюции рекомендуется "осуществлять поддержку проектов в сфере кино и кинодокументалистики, направленных на популяризацию отечественной истории", говорится в документе.

Кроме того, совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций и Федеральным агентством по связям и массовым коммуникациям предлагается "расширить перечень программ, в которых бы освящались вопросы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, в том числе и положительный опыт работы поисковых отрядов". При этом оценку конкурсных заявок рекомендовано проводить совместно с членами Общественной палаты РФ и Экспертным советом по региональному телевидению и радио.

В форуме "Единой России" "Культура - национальный приоритет" приняли участие около 700 человек. Основными темами форума являются доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, создание многофункциональных культурных центров, развитие деятельности библиотек, детское образование и дополнительное образование в сфере культуры, поддержка музейной деятельности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
17
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"
4
"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция призывает отказаться от участия в публичной акции 29 апреля в центре Москвы
2
Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями
3
В Саратовской области подростка покусал лев
4
Песков: Киев сделал новый шаг к отторжению ЛНР, обесточив эту территорию
5
Медведев: низкий уровень культуры чреват агрессией и нетерпимостью
6
Под Липецком из-за обрушения склада разлилось несколько тонн сока
7
Актеры "Игры престолов" получат самые большие гонорары в истории ТВ
Темы дня
Загрузка...
Реклама