Медведев поручил за две недели доработать резолюцию по форуму единороссов по культуре

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил в двухнедельный срок доработать резолюцию по итогам форума "Культура - национальный приоритет", который прошел в Омске.

"С учетом того, что прозвучало, тех инициатив, которые прозвучали, я предлагаю поручить оргкомитету ее (резолюцию) доработать, принять за основу то, чтобы было подготовлено, и в двухнедельный срок представить ее мне для подписания", - сказал Медведев на форуме.

"Для того чтобы резолюция получила еще государственное продолжение, можете не сомневаться, ... она также будет преобразована в поручение председателя правительства по основным направлениям, которые здесь были затронуты", - добавил он.

Культура в малых городах

Резолюция, проект которой имеется в распоряжении ТАСС, касается широкого спектра вопросов, направленных на развитие культуры в России. Предложения адресованы Министерству культуры, Министерству образования и науки, Министерству связи и массовых коммуникаций и другим органам исполнительной власти.

В частности, единороссы предлагают Минкультуры разработать программу, направленную на "приобретение специализированного автотранспорта отечественного производства для учреждений культуры (автоклубов, библиомобилей) на селе и в малых городах".

Кроме того, предлагается "продолжить проекты по кинофикации малых городов, поддержке сельских клубов", а также "разработать и утвердить типовое положение о многофункциональных культурных центрах", отмечается в документе.

В части развития культуры среди детей и молодежи авторы резолюции предлагают "содействовать обновлению в детских школах искусств, образовательных учреждениях музыкальных инструментов", а также усилить меры по поиску и государственной поддержке одаренных детей и талантливой молодежи.

Единороссы также рекомендуют устранить "различие в социальном статусе учителей общеобразовательных школ и преподавателей детских школ искусств в части назначения досрочной пенсии по выслуге лет".

Историческая память

В сфере сохранения исторической памяти в резолюции рекомендуется "осуществлять поддержку проектов в сфере кино и кинодокументалистики, направленных на популяризацию отечественной истории", говорится в документе.

Кроме того, совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций и Федеральным агентством по связям и массовым коммуникациям предлагается "расширить перечень программ, в которых бы освящались вопросы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, в том числе и положительный опыт работы поисковых отрядов". При этом оценку конкурсных заявок рекомендовано проводить совместно с членами Общественной палаты РФ и Экспертным советом по региональному телевидению и радио.

В форуме "Единой России" "Культура - национальный приоритет" приняли участие около 700 человек. Основными темами форума являются доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, создание многофункциональных культурных центров, развитие деятельности библиотек, детское образование и дополнительное образование в сфере культуры, поддержка музейной деятельности.